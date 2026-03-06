الكرملين: نشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/الكرملين-نشهد-زيادة-في-الطلب-على-موارد-الطاقة-الروسية--1111134906.html
الكرملين: نشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية
الكرملين: نشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن "موسكو تشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية على خلفية الوضع حول إيران". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T10:32+0000
2026-03-06T10:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_b0204c36904baceaab05d7966b840d3f.jpg
وقال بيسكوف: "نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على موارد الطاقة الروسية وناقلاتها، على خلفية الوضع حول إيران".يتم عبر المضيق نقل ما يصل إلى 20% من نفط العالم، وأكثر من 35% من الغاز الطبيعي المسال. وتذهب أكثر من 80% من الصادرات إلى دول آسيوية، والباقي إلى الاتحاد الأوروبي.يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة ليس فقط لمستوردي ومصدري الطاقة، بل للاقتصاد العالمي ككل، إذ أن الملاحة الآمنة والمستمرة في المضيق تحدّد العرض والطلب في أسواق النفط والغاز العالمية، ما يؤثر بدوره على أسعارها.من جهة أخرى، يدفع هذا الفهم إيران إلى اعتبار قدرتها على التأثير في هذا الممرّ المائي ميزة استراتيجية لممارسة الضغط على الدول الأخرى.دميترييف: ضغط الغرب على روسيا في قطاع الطاقة فشل
https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-موقف-روسيا-من-الوضع-المحيط-بإيران-ثابت-ومعروف-1111087102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_0399d2125bbcdabfcb792b07b69b29a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: نشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية

10:32 GMT 06.03.2026
© Photo / Unsplash/ Shaah Shahidhناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Photo / Unsplash/ Shaah Shahidh
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن "موسكو تشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية على خلفية الوضع حول إيران".
وقال بيسكوف: "نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على موارد الطاقة الروسية وناقلاتها، على خلفية الوضع حول إيران".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الكرملين: موقف روسيا من الوضع المحيط بإيران ثابت ومعروف
أمس, 10:28 GMT
عند بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، حظر الحرس الثوري الإيراني الملاحة عبر مضيق "هرمز"، وستكون لهذه الخطوة تداعيات ليس فقط على دول الشرق الأوسط، بل على الاقتصاد العالمي أيضًا.
يتم عبر المضيق نقل ما يصل إلى 20% من نفط العالم، وأكثر من 35% من الغاز الطبيعي المسال. وتذهب أكثر من 80% من الصادرات إلى دول آسيوية، والباقي إلى الاتحاد الأوروبي.
يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة ليس فقط لمستوردي ومصدري الطاقة، بل للاقتصاد العالمي ككل، إذ أن الملاحة الآمنة والمستمرة في المضيق تحدّد العرض والطلب في أسواق النفط والغاز العالمية، ما يؤثر بدوره على أسعارها.
لذا، فإنّ تصاعد التوترات في المنطقة والتهديدات الإيرانية المباشرة بإغلاق المضيق تثير قلق دول الشرق الأوسط وآسيا على حدّ سواء.
من جهة أخرى، يدفع هذا الفهم إيران إلى اعتبار قدرتها على التأثير في هذا الممرّ المائي ميزة استراتيجية لممارسة الضغط على الدول الأخرى.
دميترييف: ضغط الغرب على روسيا في قطاع الطاقة فشل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала