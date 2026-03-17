وزير الخارجية التركي ينتقد اغتيالات إسرائيل لمسؤولين إيرانيين ويصفها بـ"غير القانونية"

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اغتيال إسرائيل لمسؤولين وسياسيين إيرانيين "غير قانوني"، داعياً تل أبيب إلى وقف هذه العمليات فوراً.

جاءت تصريحات فيدان عقب إعلان إسرائيل مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، إثر غارة جوية استهدفت العاصمة طهران. وفي مؤتمر صحفي، شدد فيدان على أن "اغتيال إسرائيل المسؤولين والسياسيين الإيرانيين غير قانوني، وعليها التوقف عن هذه الاغتيالات". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت عمليات اغتيال استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في إطار ما وصفه بجهود زعزعة استقرار النظام الإيراني.وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إسرائيل قامت هذا الصباح باغتيال علي لاريجاني، الذي وصفه بالزعيم الفعلي للحرس الثوري، إضافة إلى اغتيال قائد الباسيج"، مضيفًا أن العمليات الجوية الإسرائيلية مستمرة لتحقيق هذا الهدف".وأقر بأن هذا الهدف "لن يتحقق بسرعة أو بسهولة"، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط قد يمكن الإيرانيين من "تحديد مصيرهم بأيديهم". وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن تنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تعاون بين القوات الجوية والبحرية للبلدين، إلى جانب تنسيق سياسي مع الإدارة الأمريكية.وأضاف أن إسرائيل تشارك في "هجمات مباشرة وغير مباشرة" ضد إيران، مؤكدًا امتلاك بلاده "العديد من المفاجآت" في إطار هذه المواجهة، دون تقديم تفاصيل إضافية.واعتبر نتنياهو أن إسرائيل تحقق "إنجازات تاريخية"، مشيرًا إلى تحول وضعها منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 من حالة "على شفا الهاوية" إلى ما وصفه بـ"قوة كبيرة" تعمل بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

