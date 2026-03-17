استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب على خلفية الحرب ضد إيران
أعلن مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، استقالته على خلفية العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260317/عراقجي-يطالب-غوتيريش-بمحاسبة-المعتدين-على-إيران-وفق-الفصل-السابع-1111580753.html
استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب على خلفية الحرب ضد إيران

14:48 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 15:13 GMT 17.03.2026)
أعلن مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، استقالته على خلفية العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.
وقال كينت في بيان على منصة التواصل الإجتماعي"إكس": "بعد تفكير عميق، قررت الاستقالة من منصبي كمدير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، اعتباراً من اليوم. لا يمكنني بضمير مرتاح أن أدعم الحرب الدائرة في إيران".

وأضاف كينت: "أصبحت القيادة الأمريكية ضحية لحملة تضليل تهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى صراع مع إيران".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
عراقجي يطالب غوتيريش بمحاسبة المعتدين على إيران وفق الفصل السابع
11:03 GMT
كما دعا كينت إلى تغيير المسار الحالي للدولة واتخاذ إجراءات جريئة، والتي بدونها، في رأيه، ستواجه الولايات المتحدة الانحدار والفوضى.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بدورها بتنفيذ ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية وتهديدات مزعومة من طهران بشأن برنامجها النووي. إلا أنهما لم تعودا تخفيان رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
