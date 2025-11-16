أهمها القوة الدولية ونفق رفح.. 4 معضلات تعرقل المرحلة الثانية من هدنة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/أهمها-القوة-الدولية-ونفق-رفح-4-معضلات-تعرقل-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة-1107151057.html
أهمها القوة الدولية ونفق رفح.. 4 معضلات تعرقل المرحلة الثانية من هدنة غزة
أهمها القوة الدولية ونفق رفح.. 4 معضلات تعرقل المرحلة الثانية من هدنة غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا من أجل تطبيق المرحلة التالية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فيما لا تزال هناك خلافات جوهرية مع... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T06:57+0000
2025-11-16T06:57+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن مصدر إسرائيلي مسؤول، أن المحادثات بين تل أبيب وواشنطن، بشأن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قطاع غزة، "وصلت إلى طريق مسدود"، وفق تعبيرها.وأفاد المسؤول الأمني الإسرائيلي بأن "أبرز العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، تتمثل في مواجهة الأمريكيين صعوبة في تشكيل القوة الدولية، التي يفترض أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح من القطاع، مع عزمهم في الوقت نفسه الانتقال مباشرة إلى ملف إعادة إعمار غزة".وأوضح المصدر الأمني أن "هذا الترتيب الأمريكي غير مقبول من جانب إسرائيل، التي تتمسك بعدم إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل تام، وهذا الأمر يتعارض مع خطة الرئيس ترامب، إذ يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح".فيما نقلت القناة ذاتها عن مسؤول إسرائيلي آخر بارز أن "هذا الوضع المؤقت هو الأسوأ على الإطلاق وقوة "حماس" تعززت في الأسابيع الأخيرة منذ انتهاء الحرب".وأشارت القناة إلى "وجود سبب ثان يؤجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ويتمثل في أزمة عناصر "حماس" العالقين في مدينة رفح، إذ لا يزال ما يقارب من 100 مقاتل محاصرين في أنفاق تحت الأرض بمناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وترفض تل أبيب خروجهم دون إعلان استسلامهم وتسليم سلاحهم".وفي الوقت ذاته، تطالب "حماس" في المقابل بخروجهم إلى مناطق خارج السيطرة الإسرائيلية، معتبرة أن "إسرائيل تتخذ من هذا الملف حجة من أجل رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس، عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة، التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدمًا في مجلس الأمن".ووفقا للتقارير، فإن مسودة الاقتراح الأمريكي المقدمة لمجلس الأمن، تتضمن تفاصيل مهام القوة الدولية، التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، والمفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أول أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
https://sarabic.ae/20251115/فيدان-تركيا-مستعدة-لإرسال-قوات-عسكرية-إلى-غزة-إذا-توفرت-الشروط-اللازمة-1107146206.html
https://sarabic.ae/20251115/تحذير-فلسطيني-من-التغرير-بالترحيل-والتهجير-لسكان-قطاع-غزة-1107143371.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_796f91f405164ec53516408d29471c3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

أهمها القوة الدولية ونفق رفح.. 4 معضلات تعرقل المرحلة الثانية من هدنة غزة

06:57 GMT 16.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا من أجل تطبيق المرحلة التالية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فيما لا تزال هناك خلافات جوهرية مع إسرائيل حول كيفية المضي قدما"، على حد قولها.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن مصدر إسرائيلي مسؤول، أن المحادثات بين تل أبيب وواشنطن، بشأن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قطاع غزة، "وصلت إلى طريق مسدود"، وفق تعبيرها.
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة
أمس, 20:10 GMT
وأفاد المسؤول الأمني الإسرائيلي بأن "أبرز العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، تتمثل في مواجهة الأمريكيين صعوبة في تشكيل القوة الدولية، التي يفترض أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح من القطاع، مع عزمهم في الوقت نفسه الانتقال مباشرة إلى ملف إعادة إعمار غزة".
وأوضح المصدر الأمني أن "هذا الترتيب الأمريكي غير مقبول من جانب إسرائيل، التي تتمسك بعدم إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل تام، وهذا الأمر يتعارض مع خطة الرئيس ترامب، إذ يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح".

وأضاف أن "الأمريكيين غير قادرين على تشكيل قوة أجنبية، لذا فهم يسعون إلى حلول مؤقتة، وهو أمر غير مقبول حاليًا بالنسبة لإسرائيل".

فيما نقلت القناة ذاتها عن مسؤول إسرائيلي آخر بارز أن "هذا الوضع المؤقت هو الأسوأ على الإطلاق وقوة "حماس" تعززت في الأسابيع الأخيرة منذ انتهاء الحرب".
وأشارت القناة إلى "وجود سبب ثان يؤجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ويتمثل في أزمة عناصر "حماس" العالقين في مدينة رفح، إذ لا يزال ما يقارب من 100 مقاتل محاصرين في أنفاق تحت الأرض بمناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وترفض تل أبيب خروجهم دون إعلان استسلامهم وتسليم سلاحهم".
وفي الوقت ذاته، تطالب "حماس" في المقابل بخروجهم إلى مناطق خارج السيطرة الإسرائيلية، معتبرة أن "إسرائيل تتخذ من هذا الملف حجة من أجل رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
تحذير فلسطيني من "التغرير بالترحيل والتهجير" لسكان قطاع غزة
أمس, 17:48 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس، عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة، التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدمًا في مجلس الأمن".
ووفقا للتقارير، فإن مسودة الاقتراح الأمريكي المقدمة لمجلس الأمن، تتضمن تفاصيل مهام القوة الدولية، التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، والمفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن "يعرض الجيش بديلا يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح "حماس" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية"، ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت غدا الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أول أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала