أهمها القوة الدولية ونفق رفح.. 4 معضلات تعرقل المرحلة الثانية من هدنة غزة

أهمها القوة الدولية ونفق رفح.. 4 معضلات تعرقل المرحلة الثانية من هدنة غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا من أجل تطبيق المرحلة التالية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فيما لا تزال هناك خلافات جوهرية مع... 16.11.2025

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن مصدر إسرائيلي مسؤول، أن المحادثات بين تل أبيب وواشنطن، بشأن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قطاع غزة، "وصلت إلى طريق مسدود"، وفق تعبيرها.وأفاد المسؤول الأمني الإسرائيلي بأن "أبرز العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، تتمثل في مواجهة الأمريكيين صعوبة في تشكيل القوة الدولية، التي يفترض أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح من القطاع، مع عزمهم في الوقت نفسه الانتقال مباشرة إلى ملف إعادة إعمار غزة".وأوضح المصدر الأمني أن "هذا الترتيب الأمريكي غير مقبول من جانب إسرائيل، التي تتمسك بعدم إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل تام، وهذا الأمر يتعارض مع خطة الرئيس ترامب، إذ يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح".فيما نقلت القناة ذاتها عن مسؤول إسرائيلي آخر بارز أن "هذا الوضع المؤقت هو الأسوأ على الإطلاق وقوة "حماس" تعززت في الأسابيع الأخيرة منذ انتهاء الحرب".وأشارت القناة إلى "وجود سبب ثان يؤجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ويتمثل في أزمة عناصر "حماس" العالقين في مدينة رفح، إذ لا يزال ما يقارب من 100 مقاتل محاصرين في أنفاق تحت الأرض بمناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وترفض تل أبيب خروجهم دون إعلان استسلامهم وتسليم سلاحهم".وفي الوقت ذاته، تطالب "حماس" في المقابل بخروجهم إلى مناطق خارج السيطرة الإسرائيلية، معتبرة أن "إسرائيل تتخذ من هذا الملف حجة من أجل رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس، عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة، التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدمًا في مجلس الأمن".ووفقا للتقارير، فإن مسودة الاقتراح الأمريكي المقدمة لمجلس الأمن، تتضمن تفاصيل مهام القوة الدولية، التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، والمفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أول أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".

