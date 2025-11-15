https://sarabic.ae/20251115/تحذير-فلسطيني-من-التغرير-بالترحيل-والتهجير-لسكان-قطاع-غزة-1107143371.html

تحذير فلسطيني من "التغرير بالترحيل والتهجير" لسكان قطاع غزة

تحذير فلسطيني من "التغرير بالترحيل والتهجير" لسكان قطاع غزة

سمحت جنوب أفريقيا رسميا بدخول 153 فلسطينيا وصلوا إلى مطار أوليفر تامبو الدولي في جوهانسبرغ دون وثائق سفر سارية، رغم رفضها دخولهم في البداية. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

سافرت المجموعة، القادمة من قطاع غزة المحاصر، عبر مطار رامون الإسرائيلي، ثم عبرت نيروبي، كينيا، ما أثار تساؤلات حول مسار رحلتهم وتنظيمها. وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال مؤتمر صحفي، بحزم أن "القادمين من غزة لا يمكن إعادتهم"، مشددا على الضرورة الإنسانية لقبول الأفراد الفارين من منطقة مزقتها الحرب حتى في غياب الوثائق اللازمة، ووصف وصولهم بأنه "يحدث بطريقة غامضة"، مشددا على ضرورة إظهار التعاطف وتوفير معاملة إنسانية، كما ورد في صحيفة "الشرق". من جهتها أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنانها العميق لجنوب أفريقيا على "موقفها المبدئي" في منح تأشيرات مؤقتة ومعاملة إنسانية للفلسطينيين، وأقرت بحق البلاد السيادي في السماح بالدخول، وأشادت بدعمها للشعب الفلسطيني. يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في أفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت حكومة البلاد قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 26 كانون الثاني/يناير 2024 قراراً مرحليا بشأن دعوى جنوب أفريقيا التي تطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل، بسبب ما يفترض أنه أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة

