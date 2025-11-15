تحذير فلسطيني من "التغرير بالترحيل والتهجير" لسكان قطاع غزة

عربي
سافرت المجموعة، القادمة من قطاع غزة المحاصر، عبر مطار رامون الإسرائيلي، ثم عبرت نيروبي، كينيا، ما أثار تساؤلات حول مسار رحلتهم وتنظيمها. وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال مؤتمر صحفي، بحزم أن "القادمين من غزة لا يمكن إعادتهم"، مشددا على الضرورة الإنسانية لقبول الأفراد الفارين من منطقة مزقتها الحرب حتى في غياب الوثائق اللازمة، ووصف وصولهم بأنه "يحدث بطريقة غامضة"، مشددا على ضرورة إظهار التعاطف وتوفير معاملة إنسانية، كما ورد في صحيفة "الشرق". من جهتها أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنانها العميق لجنوب أفريقيا على "موقفها المبدئي" في منح تأشيرات مؤقتة ومعاملة إنسانية للفلسطينيين، وأقرت بحق البلاد السيادي في السماح بالدخول، وأشادت بدعمها للشعب الفلسطيني. يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في أفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت حكومة البلاد قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 26 كانون الثاني/يناير 2024 قراراً مرحليا بشأن دعوى جنوب أفريقيا التي تطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل، بسبب ما يفترض أنه أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة
سمحت جنوب أفريقيا رسميا بدخول 153 فلسطينيا وصلوا إلى مطار أوليفر تامبو الدولي في جوهانسبرغ دون وثائق سفر سارية، رغم رفضها دخولهم في البداية.
سافرت المجموعة، القادمة من قطاع غزة المحاصر، عبر مطار رامون الإسرائيلي، ثم عبرت نيروبي، كينيا، ما أثار تساؤلات حول مسار رحلتهم وتنظيمها.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال مؤتمر صحفي، بحزم أن "القادمين من غزة لا يمكن إعادتهم"، مشددا على الضرورة الإنسانية لقبول الأفراد الفارين من منطقة مزقتها الحرب حتى في غياب الوثائق اللازمة، ووصف وصولهم بأنه "يحدث بطريقة غامضة"، مشددا على ضرورة إظهار التعاطف وتوفير معاملة إنسانية، كما ورد في صحيفة "الشرق".
وكشفت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن السفارة الفلسطينية أبلغتها بأن المسافرين تعرضوا للخداع ودفعوا أموالا لمنظمة غير مسجلة لتسهيل رحلتهم، والتي تخلت لاحقا عن مسؤوليتها عندما ظهرت تعقيدات، وأعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق شامل لتتبع أصول الرحلة والتحقيق مع الأطراف المتورطة، بمشاركة أجهزة الاستخبارات والشؤون الداخلية والعلاقات الدولية.
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
جنوب أفريقيا تسمح لـ153 فلسطينيا بالنزول من طائرة ركاب بعد احتجازهم عليها 12 ساعة
أمس, 04:37 GMT
من جهتها أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنانها العميق لجنوب أفريقيا على "موقفها المبدئي" في منح تأشيرات مؤقتة ومعاملة إنسانية للفلسطينيين، وأقرت بحق البلاد السيادي في السماح بالدخول، وأشادت بدعمها للشعب الفلسطيني.
وحذرت الوزارة بشدة من "خداع الفلسطينيين ودفعهم للنزوح"، وأدانت الشركات والأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر أو استغلال اللاجئين، وأكدت الوزارة أن مثل هذه الأعمال غير القانونية ستواجه ملاحقة قانونية.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في أفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت حكومة البلاد قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 26 كانون الثاني/يناير 2024 قراراً مرحليا بشأن دعوى جنوب أفريقيا التي تطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل، بسبب ما يفترض أنه أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة
