https://sarabic.ae/20251115/الرئاسة-الفلسطينية-تناشد-العالم-الضغط-على-إسرائيل-لإدخال-البيوت-الجاهزة-والخيام-لغزة-1107139433.html

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة

سبوتنيك عربي

ناشدت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T14:19+0000

2025-11-15T14:19+0000

2025-11-15T14:19+0000

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_0:0:1691:951_1920x0_80_0_0_04569e866b93a6c7e7dc5536e591fe8f.jpg

وعزت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، ذلك التوجه من أجل مواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.وطالبت الرئاسة الفلسطينية برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام ومعدات الإيواء إلى غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.ويشار إلى أن موجة من الأمطار الغزيرة قد شهدها قطاع غزة، أمس الجمعة، وهو الأمر الذي أدى إلى غمر خيام النازحين وتفاقم مأساة الغزيين الذين يكافحون منذ أكثر من عامين تبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط أزمة إنسانية لم تهدأ رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرات من أن الشتاء القادم سيزيد حجم المعاناة.وقالت التقارير "إن واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلا يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح "حماس" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".

https://sarabic.ae/20251115/صحة-غزة-تعلن-استلام-15-جثمانا-لفلسطينيين-أفرج-عنهم-الجيش-الإسرائيلي-1107138577.html

https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-مشروع-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107134749.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار