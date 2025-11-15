https://sarabic.ae/20251115/الرئاسة-الفلسطينية-تناشد-العالم-الضغط-على-إسرائيل-لإدخال-البيوت-الجاهزة-والخيام-لغزة-1107139433.html
الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة
الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة
سبوتنيك عربي
ناشدت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T14:19+0000
2025-11-15T14:19+0000
2025-11-15T14:19+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_0:0:1691:951_1920x0_80_0_0_04569e866b93a6c7e7dc5536e591fe8f.jpg
وعزت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، ذلك التوجه من أجل مواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.وطالبت الرئاسة الفلسطينية برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام ومعدات الإيواء إلى غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.ويشار إلى أن موجة من الأمطار الغزيرة قد شهدها قطاع غزة، أمس الجمعة، وهو الأمر الذي أدى إلى غمر خيام النازحين وتفاقم مأساة الغزيين الذين يكافحون منذ أكثر من عامين تبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط أزمة إنسانية لم تهدأ رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرات من أن الشتاء القادم سيزيد حجم المعاناة.وقالت التقارير "إن واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلا يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح "حماس" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
https://sarabic.ae/20251115/صحة-غزة-تعلن-استلام-15-جثمانا-لفلسطينيين-أفرج-عنهم-الجيش-الإسرائيلي-1107138577.html
https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-مشروع-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107134749.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_141:0:1409:951_1920x0_80_0_0_da9cc8b6c447be7858a8384e86dcad98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة
ناشدت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع.
وعزت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، ذلك التوجه من أجل مواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام ومعدات الإيواء إلى غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.
ويشار إلى أن موجة من الأمطار الغزيرة قد شهدها قطاع غزة
، أمس الجمعة، وهو الأمر الذي أدى إلى غمر خيام النازحين وتفاقم مأساة الغزيين الذين يكافحون منذ أكثر من عامين تبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط أزمة إنسانية لم تهدأ رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرات من أن الشتاء القادم سيزيد حجم المعاناة.
وفي السياق نفسه، أفاد تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس، عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة، التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدمًا في مجلس الأمن".
وقالت التقارير "إن واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها".
ووفقا للتقارير، فإن مسودة الاقتراح الأمريكي المقدمة لمجلس الأمن، تتضمن تفاصيل مهام القوة الدولية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، والمفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلا يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح "حماس" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية
، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".