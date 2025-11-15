الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251115/الرئاسة-الفلسطينية-تناشد-العالم-الضغط-على-إسرائيل-لإدخال-البيوت-الجاهزة-والخيام-لغزة-1107139433.html
الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة
الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة
سبوتنيك عربي
ناشدت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T14:19+0000
2025-11-15T14:19+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_0:0:1691:951_1920x0_80_0_0_04569e866b93a6c7e7dc5536e591fe8f.jpg
وعزت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، ذلك التوجه من أجل مواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.وطالبت الرئاسة الفلسطينية برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام ومعدات الإيواء إلى غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.ويشار إلى أن موجة من الأمطار الغزيرة قد شهدها قطاع غزة، أمس الجمعة، وهو الأمر الذي أدى إلى غمر خيام النازحين وتفاقم مأساة الغزيين الذين يكافحون منذ أكثر من عامين تبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط أزمة إنسانية لم تهدأ رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرات من أن الشتاء القادم سيزيد حجم المعاناة.وقالت التقارير "إن واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلا يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح "حماس" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
https://sarabic.ae/20251115/صحة-غزة-تعلن-استلام-15-جثمانا-لفلسطينيين-أفرج-عنهم-الجيش-الإسرائيلي-1107138577.html
https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-مشروع-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107134749.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_141:0:1409:951_1920x0_80_0_0_da9cc8b6c447be7858a8384e86dcad98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام لغزة

14:19 GMT 15.11.2025
© Sputnikنازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء
نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
ناشدت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع.
وعزت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، ذلك التوجه من أجل مواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام ومعدات الإيواء إلى غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.
أطباء فلسطينيون يفحصون جثث فلسطينيين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب، كجزء من عملية التعرف على هوياتهم في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
صحة غزة تعلن استلام 15 جثمانا لفلسطينيين أفرج عنهم الجيش الإسرائيلي
13:37 GMT
ويشار إلى أن موجة من الأمطار الغزيرة قد شهدها قطاع غزة، أمس الجمعة، وهو الأمر الذي أدى إلى غمر خيام النازحين وتفاقم مأساة الغزيين الذين يكافحون منذ أكثر من عامين تبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط أزمة إنسانية لم تهدأ رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرات من أن الشتاء القادم سيزيد حجم المعاناة.
وفي السياق نفسه، أفاد تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس، عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة، التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدمًا في مجلس الأمن".
وقالت التقارير "إن واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها".

ووفقا للتقارير، فإن مسودة الاقتراح الأمريكي المقدمة لمجلس الأمن، تتضمن تفاصيل مهام القوة الدولية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، والمفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلا يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح "حماس" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
وزير الخارجية المصري يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة
11:10 GMT

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
