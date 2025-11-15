https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-مشروع-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107134749.html

وزير الخارجية المصري يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة

تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم السبت، المشاورات الجارية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول التطورات... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد عبد العاطي والشيخ، في اتصال هاتفي بينهما، على "أهمية أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.ويأتي الاتصال "ضمن إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه".كما استعرض عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدين "أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة الإعمار"، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.وأعلنت قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، أمس الجمعة، دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن الجاري بحثه، الذي صاغته أمريكا.وقالت الدول، التي اجتمعت الأسبوع الماضي على مستوى رفيع، إن "هذه العملية تمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، مشيرة إلى أن الخطة "توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان المنشور على موقع بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة.وأعربت الدول في البيان عن "تطلعها لاعتماد القرار في أسرع وقت ممكن".وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة، لإنهاء الصراع في غزة. وتنص الخطة على أن حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن تتخلى عن مشاركتها في إدارة غزة، والتي ستُعهد بها إلى "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية" تشرف عليها هيئة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي.وأفرجت "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الناجين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1718 معتقلا فلسطينيا من غزة، و250 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.

