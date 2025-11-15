وزير الخارجية المصري يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-مشروع-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107134749.html
وزير الخارجية المصري يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة
وزير الخارجية المصري يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة
سبوتنيك عربي
تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم السبت، المشاورات الجارية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول التطورات... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T11:10+0000
2025-11-15T11:10+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg
وأكد عبد العاطي والشيخ، في اتصال هاتفي بينهما، على "أهمية أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.ويأتي الاتصال "ضمن إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه".كما استعرض عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدين "أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة الإعمار"، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.وأعلنت قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، أمس الجمعة، دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن الجاري بحثه، الذي صاغته أمريكا.وقالت الدول، التي اجتمعت الأسبوع الماضي على مستوى رفيع، إن "هذه العملية تمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، مشيرة إلى أن الخطة "توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان المنشور على موقع بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة.وأعربت الدول في البيان عن "تطلعها لاعتماد القرار في أسرع وقت ممكن".وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة، لإنهاء الصراع في غزة. وتنص الخطة على أن حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن تتخلى عن مشاركتها في إدارة غزة، والتي ستُعهد بها إلى "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية" تشرف عليها هيئة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي.وأفرجت "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الناجين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1718 معتقلا فلسطينيا من غزة، و250 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251115/مجلس-الأمن-يصوت-الاثنين-المقبل-على-مشروع-قرار-بشأن-خطة-ترامب-للسلام-في-قطاع-غزة-1107129018.html
https://sarabic.ae/20251017/القاهرة-تعلن-موعد-عقد-مؤتمر-إعادة-إعمار-غزة-1106129512.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_837991187ecb67231bcc874ad4c706df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية المصري يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة

11:10 GMT 15.11.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم السبت، المشاورات الجارية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول التطورات في غزة والترتيبات الأمنية.
وأكد عبد العاطي والشيخ، في اتصال هاتفي بينهما، على "أهمية أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
ويأتي الاتصال "ضمن إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه".

وأشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال الاتصال، إلى البيان الصادر أمس الجمعة، "الذي يعكس دعم مصر لاعتماد مشروع القرار"، مشددًا على "التوافق الإقليمي والدولي لتنفيذ خطة قمة شرم الشيخ للسلام، التي توفر مسارا عمليا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة".

كما استعرض عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدين "أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة الإعمار"، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة
06:37 GMT
وأعلنت قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، أمس الجمعة، دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن الجاري بحثه، الذي صاغته أمريكا.

وأكدت الدول الثمان، في بيان مشترك، أن "الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، حظيت بتأييد القرار وتم الاحتفال بها وإقرارها في مدينة شرم الشيخ المصرية".

وقالت الدول، التي اجتمعت الأسبوع الماضي على مستوى رفيع، إن "هذه العملية تمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، مشيرة إلى أن الخطة "توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان المنشور على موقع بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة.
وأعربت الدول في البيان عن "تطلعها لاعتماد القرار في أسرع وقت ممكن".
تداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
القاهرة تعلن موعد عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة
17 أكتوبر, 15:22 GMT
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة، لإنهاء الصراع في غزة. وتنص الخطة على أن حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن تتخلى عن مشاركتها في إدارة غزة، والتي ستُعهد بها إلى "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية" تشرف عليها هيئة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ، وفي 13 من الشهر ذاته، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأفرجت "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الناجين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1718 معتقلا فلسطينيا من غزة، و250 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала