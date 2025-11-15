https://sarabic.ae/20251115/صحة-غزة-تعلن-استلام-15-جثمانا-لفلسطينيين-أفرج-عنهم-الجيش-الإسرائيلي-1107138577.html

صحة غزة تعلن استلام 15 جثمانا لفلسطينيين أفرج عنهم الجيش الإسرائيلي

صحة غزة تعلن استلام 15 جثمانا لفلسطينيين أفرج عنهم الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استلام 15 جثمانا جديدا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل أمس، عبر منظمة الصليب الأحمر.

وبذلك، يرتفع إجمالي جثامين الفلسطينيين المستلمة إلى 330 جثمانا، وفقا لبيان من الوزارة على مواقع التواصل.وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم التعرف حتى الآن على 97 جثمانا من أصل 330 ممن جرى استلامها خلال الفترة الماضية.وأكدت أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليمها لذويهم.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت "حماس"، التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليًا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

