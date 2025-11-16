https://sarabic.ae/20251116/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-على-الجيش-الاستعداد-للسيطرة-على-أراض-أخرى-بقطاع-غزة-1107165470.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: على الجيش الاستعداد للسيطرة على أراض أخرى بقطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي: على الجيش الاستعداد للسيطرة على أراض أخرى بقطاع غزة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، على ضرورة "الاستعداد لانتقال سريع إلى هجوم واسع وتوسيع السيطرة إلى ما بعد الخط الأصفر في غزة"، مشيرا إلى... 16.11.2025

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن زامير، قوله إن "على الجيش الاستعداد للسيطرة على أراض أخرى بالقطاع وراء خطوط وقف إطلاق النار".وأكد "العمل لمنع حماس من الحشد بالتحكم في التضاريس الاستراتيجية والمنافذ إلى غزة"، موضحا أن "حكم حماس لن يستمر على الجانب الآخر من الحدود حتى لو استغرق الأمر وقتا".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

