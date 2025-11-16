وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس
وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي يحقق تقدما ميدانيا فيما يتعلق بتدمير أنفاق حماس في المناطق التي يسيطر عليها بطرق مختلفة. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20251116/نتنياهو-لا-أعرف-إلى-متى-سيستمر-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107166058.html
إسرائيل
غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس

19:00 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي يحقق تقدما ميدانيا فيما يتعلق بتدمير أنفاق حماس في المناطق التي يسيطر عليها بطرق مختلفة.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيها إن تدمير الأنفاق يتم بالتفجير أو عن طريق صب الخرسانة السائلة داخل الأنفاق، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا في هذا المجال.
ولفت كاتس إلى أن القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى مهمة نزع سلاح حماس في مناطق غزة القديمة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم وفقا للتفاهمات العسكرية والسياسية التي يجري العمل عليها حاليا.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد في وقت سابق على حتمية تجريد حماس من سلاحها بأي وسيلة.
وقبيل اجتماع حكومته، اليوم الأحد، قال نتنياهو إن "سلاح غزة سيتم نزعه ولست في حاجة إلى تعليمات أو محاضرات من أحد"، مضيفا: "لم نغير موقفنا من إقامة دولة فلسطينية فهذا الأمر مرفوض".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة
16:59 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
