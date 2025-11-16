https://sarabic.ae/20251116/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-واشنطن-ستقود-قوة-متعددة-الجنسيات-لنزع-سلاح-حماس-1107170183.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي يحقق تقدما ميدانيا فيما يتعلق بتدمير أنفاق حماس في المناطق التي يسيطر عليها بطرق مختلفة. 16.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيها إن تدمير الأنفاق يتم بالتفجير أو عن طريق صب الخرسانة السائلة داخل الأنفاق، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا في هذا المجال.ولفت كاتس إلى أن القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى مهمة نزع سلاح حماس في مناطق غزة القديمة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم وفقا للتفاهمات العسكرية والسياسية التي يجري العمل عليها حاليا.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد في وقت سابق على حتمية تجريد حماس من سلاحها بأي وسيلة.وقبيل اجتماع حكومته، اليوم الأحد، قال نتنياهو إن "سلاح غزة سيتم نزعه ولست في حاجة إلى تعليمات أو محاضرات من أحد"، مضيفا: "لم نغير موقفنا من إقامة دولة فلسطينية فهذا الأمر مرفوض".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

