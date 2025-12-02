عربي
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلة
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلة
وقال ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، له في الكرملين: "كانت جولة جميلة جدا في موسكو... إنها مدينة مذهلة حقا".وقبل ذلك، قام ستيف ويتكوف، بجولة في العاصمة موسكو مع كوشنير، برفقة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف، قبيل لقائهما بالرئيس الروسي.وتعدّ هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة "الخطة الأمريكية" بشأن أوكرانيا.يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلة

وصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، العاصمة الروسية موسكو بالمدينة المذهلة.
وقال ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، له في الكرملين: "كانت جولة جميلة جدا في موسكو... إنها مدينة مذهلة حقا".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، في الكرملين.

وقبل ذلك، قام ستيف ويتكوف، بجولة في العاصمة موسكو مع كوشنير، برفقة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف، قبيل لقائهما بالرئيس الروسي.
وتعدّ هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة "الخطة الأمريكية" بشأن أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مبعوثه الخاص يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
