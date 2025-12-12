https://sarabic.ae/20251212/بعد-لقب-دكتاتور-بلا-انتخابات-زيلينسكي-يضع-شروطا-جديدة-لإجراء-انتخابات-لهذا-السبب--1108071701.html
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أن كييف تمارس الخداع وتحاول كسب الوقت لإعادة صياغة بنود خطة السلام التي اقترحها ترامب.
وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفستيا": "في هذه الحالة، يبدو لي الأمر أشبه بلعبة مساومة وخداع، وكييف تريد إعادة صياغة البنود التي اقترحها ترامب قدر الإمكان".

ووضع، فلاديمير زيلينسكي، مجددا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، شروطا لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل هذه المرة في وقف إطلاق النار.

وقال خلال خطاب عبر الإنترنت لأعضاء ما يسمى "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا: "يمكننا محاولة إجراء الانتخابات، ولكن لكي تكون الانتخابات ممكنة، لا بد من وجود عنصر أمني، ويمكن لأمريكا أن تساعد في ذلك.. إذا كانت الانتخابات ضرورية الآن، فلا بد من وقف إطلاق النار، على الأقل طوال فترة العملية الانتخابية".

وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.
وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفستيا": "في هذه الحالة، يبدو لي الأمر أشبه بلعبة مساومة وخداع، وكييف تريد إعادة صياغة البنود
التي اقترحها ترامب قدر الإمكان".
ووضع، فلاديمير زيلينسكي، مجددا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، شروطا لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل هذه المرة في وقف إطلاق النار.
وقال خلال خطاب عبر الإنترنت لأعضاء ما يسمى "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا: "يمكننا محاولة إجراء الانتخابات، ولكن لكي تكون الانتخابات ممكنة، لا بد من وجود عنصر أمني، ويمكن لأمريكا أن تساعد في ذلك.. إذا كانت الانتخابات ضرورية الآن، فلا بد من وقف إطلاق النار، على الأقل طوال فترة العملية الانتخابية".
وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.