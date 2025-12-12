بعد لقب "دكتاتور بلا انتخابات"... زيلينسكي يضع شروطا جديدة لإجراء انتخابات لهذا السبب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/بعد-لقب-دكتاتور-بلا-انتخابات-زيلينسكي-يضع-شروطا-جديدة-لإجراء-انتخابات-لهذا-السبب--1108071701.html
بعد لقب "دكتاتور بلا انتخابات"... زيلينسكي يضع شروطا جديدة لإجراء انتخابات لهذا السبب
بعد لقب "دكتاتور بلا انتخابات"... زيلينسكي يضع شروطا جديدة لإجراء انتخابات لهذا السبب
سبوتنيك عربي
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أن كييف تمارس الخداع وتحاول كسب الوقت لإعادة صياغة بنود خطة السلام التي اقترحها ترامب. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T08:31+0000
2025-12-12T08:31+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفستيا": "في هذه الحالة، يبدو لي الأمر أشبه بلعبة مساومة وخداع، وكييف تريد إعادة صياغة البنود التي اقترحها ترامب قدر الإمكان".وقال خلال خطاب عبر الإنترنت لأعضاء ما يسمى "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا: "يمكننا محاولة إجراء الانتخابات، ولكن لكي تكون الانتخابات ممكنة، لا بد من وجود عنصر أمني، ويمكن لأمريكا أن تساعد في ذلك.. إذا كانت الانتخابات ضرورية الآن، فلا بد من وقف إطلاق النار، على الأقل طوال فترة العملية الانتخابية".وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.إعلام: واشنطن تطالب تل أبيب بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من غزةترامب يهدد بحرب عالمية ثالثة بسبب "اللعب" بقضية التسوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20251211/ترامب-زيلينسكي-لا-يدعم-خطة-التسوية-الأمريكية-لأوكرانيا-1108068152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, زيلينسكي
أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, زيلينسكي

بعد لقب "دكتاتور بلا انتخابات"... زيلينسكي يضع شروطا جديدة لإجراء انتخابات لهذا السبب

08:31 GMT 12.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أن كييف تمارس الخداع وتحاول كسب الوقت لإعادة صياغة بنود خطة السلام التي اقترحها ترامب.
وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفستيا": "في هذه الحالة، يبدو لي الأمر أشبه بلعبة مساومة وخداع، وكييف تريد إعادة صياغة البنود التي اقترحها ترامب قدر الإمكان".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا
أمس, 23:36 GMT

ووضع، فلاديمير زيلينسكي، مجددا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، شروطا لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل هذه المرة في وقف إطلاق النار.

وقال خلال خطاب عبر الإنترنت لأعضاء ما يسمى "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا: "يمكننا محاولة إجراء الانتخابات، ولكن لكي تكون الانتخابات ممكنة، لا بد من وجود عنصر أمني، ويمكن لأمريكا أن تساعد في ذلك.. إذا كانت الانتخابات ضرورية الآن، فلا بد من وقف إطلاق النار، على الأقل طوال فترة العملية الانتخابية".
وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.
إعلام: واشنطن تطالب تل أبيب بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من غزة
ترامب يهدد بحرب عالمية ثالثة بسبب "اللعب" بقضية التسوية الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала