مادورو: فنزويلا تتعرض للقصف بالصواريخ - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وذكر مصدر للوكالة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، أقرّت بخسارة المدينة، وأعادت نشر لواء الدفاع الإقليمي 106 في قطاع سومي.وأشار المصدر إلى أن "مستوى تجنيد الوحدات الاوكرانية المعاد نشرها لا يتجاوز 40%، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها في معركة غوليايبولي".وأكد الرئيس بوتين، في 27 ديسمبر الماضي، أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدمًا جيدًا على خط الجبهة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في جميع الاتجاهات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
مصدر لـ"سبوتنيك": لواء عسكري أوكراني يفقد أكثر من نصف أفراده في غوليايبولي

06:07 GMT 03.01.2026

أفادت مصادر أمنية روسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من نصف أفراد لواء من ألوية قواتها في معركة تحرير غوليايبولي بمقاطعة زابوروجيه.
وذكر مصدر للوكالة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، أقرّت بخسارة المدينة، وأعادت نشر لواء الدفاع الإقليمي 106 في قطاع سومي.
وأشار المصدر إلى أن "مستوى تجنيد الوحدات الاوكرانية المعاد نشرها لا يتجاوز 40%، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها في معركة غوليايبولي".

واستكملت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تحرير المدينة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تحرير المدينة يفتح آفاقًا واعدة لشنّ هجوم في مقاطعة زابوروجيه.

وأكد الرئيس بوتين، في 27 ديسمبر الماضي، أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدمًا جيدًا على خط الجبهة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في جميع الاتجاهات.
وأوضح بوتين: تحرير بلدتي دميتروف وغوليايبولي، جاء نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابولي يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه، يحدث عمليا على أكتاف العدو.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
