مصدر لـ"سبوتنيك": لواء عسكري أوكراني يفقد أكثر من نصف أفراده في غوليايبولي

أفادت مصادر أمنية روسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من نصف أفراد لواء من ألوية قواتها في معركة تحرير غوليايبولي... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكر مصدر للوكالة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، أقرّت بخسارة المدينة، وأعادت نشر لواء الدفاع الإقليمي 106 في قطاع سومي.وأشار المصدر إلى أن "مستوى تجنيد الوحدات الاوكرانية المعاد نشرها لا يتجاوز 40%، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها في معركة غوليايبولي".وأكد الرئيس بوتين، في 27 ديسمبر الماضي، أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدمًا جيدًا على خط الجبهة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في جميع الاتجاهات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

