https://sarabic.ae/20251021/فانس-يصل-إلى-إسرائيل-لـإنقاذ-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1106244277.html

فانس يصل إلى إسرائيل لـ"إنقاذ" اتفاق الهدنة في غزة

فانس يصل إلى إسرائيل لـ"إنقاذ" اتفاق الهدنة في غزة

سبوتنيك عربي

وصل جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة طارئة تهدف إلى "إنقاذ" اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T12:33+0000

2025-10-21T12:33+0000

2025-10-21T12:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106244788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d262fcb04da764aa3d36e01faec94a63.jpg

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيارة فانس، "تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة".وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وصل إلى إسرائيل في زيارة لبحث قضية اليوم التالي في قطاع غزة، وكذلك الجهود المبذولة لاستعادة المخطوفين القتلى".وأضافت الإذاعة أن "رئيس المخابرات المصرية التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر".ونوّهت بأن رئيس المخابرات العامة المصرية سيلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزةأبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم

https://sarabic.ae/20251021/رئيس-المخابرات-العامة-المصرية-يتوجه-إلى-إسرائيل-1106238249.html

https://sarabic.ae/20251021/رئيس-حماس-في-غزة-كلنا-ثقة-وعزم-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-القطاع-بشكل-كامل-1106228002.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي