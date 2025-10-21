https://sarabic.ae/20251021/إعلام-إسرائيلي-توقعات-بتسليم-جثماني-أسيرين-إسرائيليين-اليوم-1106247544.html

إعلام إسرائيلي: توقعات بتسليم جثماني أسيرين إسرائيليين اليوم

إعلام إسرائيلي: توقعات بتسليم جثماني أسيرين إسرائيليين اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك توقعات بتسليم حركة "حماس" جثماني أسيرين إسرائيليين اثنين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. 21.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تستعد لإعادة جثماني أسيرين إسرائيليين آخرين، وسيتبقى بعدهما 13 آخرين في قطاع غزة.وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية تلقت رسالة تقضي بعثور الحركة على جثماني أسيرين اثنين اليوم وأنها ستقوم بتسليمهما إلى تل أبيب في وقت لاحق من اليوم.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر حركة "حماس" من استمرار ما وصفه بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار"، وكذلك من دخول القوات الأمريكية إلى غزة.ونوّهت بأن رئيس المخابرات العامة المصرية سيلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

