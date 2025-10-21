https://sarabic.ae/20251021/ترامب-أكدت-لحلفائنا-وإسرائيل-أن-الوقت-لم-يحن-بعد-للتدخل-ضد-حماس-1106246317.html

ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"

ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العديد من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم "لإدخال قوات كبيرة" إلى قطاع غزة إذا انتهكت "حماس"... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T13:36+0000

2025-10-21T13:36+0000

2025-10-21T13:36+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث": "أبلغني العديد من حلفائنا الكبار في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به بشكل مباشر وبحماس كبير أنهم، بناء على طلبي، مستعدون لدخول غزة بقوات كبيرة والتعامل مع حماس إذا استمرت في التصرف بشكل سيئ وانتهاك اتفاقياتها معنا".وأضاف: "إذا لم يتخذوا القرار الصائب، ستكون نهاية حماس سريعة وعنيفة ولا رحمة فيها".وشكر ترامب أيضا الحلفاء، بما في ذلك إندونيسيا، على دعمهم للجهود الأمريكية، وأكد أن "الحب والوحدة اللذين نشهدهما في الشرق الأوسط اليوم لم نشهدهما منذ ألف عام".ونوّهت بأن رئيس المخابرات العامة المصرية سيلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزةأبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم

https://sarabic.ae/20251021/فانس-يصل-إلى-إسرائيل-لـإنقاذ-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1106244277.html

https://sarabic.ae/20251021/رئيس-حماس-في-غزة-كلنا-ثقة-وعزم-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-القطاع-بشكل-كامل-1106228002.html

الولايات المتحدة الأمريكية

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم