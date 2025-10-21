ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/ترامب-أكدت-لحلفائنا-وإسرائيل-أن-الوقت-لم-يحن-بعد-للتدخل-ضد-حماس-1106246317.html
ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"
ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العديد من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم "لإدخال قوات كبيرة" إلى قطاع غزة إذا انتهكت "حماس"... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T13:36+0000
2025-10-21T13:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث": "أبلغني العديد من حلفائنا الكبار في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به بشكل مباشر وبحماس كبير أنهم، بناء على طلبي، مستعدون لدخول غزة بقوات كبيرة والتعامل مع حماس إذا استمرت في التصرف بشكل سيئ وانتهاك اتفاقياتها معنا".وأضاف: "إذا لم يتخذوا القرار الصائب، ستكون نهاية حماس سريعة وعنيفة ولا رحمة فيها".وشكر ترامب أيضا الحلفاء، بما في ذلك إندونيسيا، على دعمهم للجهود الأمريكية، وأكد أن "الحب والوحدة اللذين نشهدهما في الشرق الأوسط اليوم لم نشهدهما منذ ألف عام".ونوّهت بأن رئيس المخابرات العامة المصرية سيلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزةأبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم
https://sarabic.ae/20251021/فانس-يصل-إلى-إسرائيل-لـإنقاذ-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1106244277.html
https://sarabic.ae/20251021/رئيس-حماس-في-غزة-كلنا-ثقة-وعزم-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-القطاع-بشكل-كامل-1106228002.html
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"

13:36 GMT 21.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العديد من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم "لإدخال قوات كبيرة" إلى قطاع غزة إذا انتهكت "حماس" اتفاق السلام.
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث": "أبلغني العديد من حلفائنا الكبار في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به بشكل مباشر وبحماس كبير أنهم، بناء على طلبي، مستعدون لدخول غزة بقوات كبيرة والتعامل مع حماس إذا استمرت في التصرف بشكل سيئ وانتهاك اتفاقياتها معنا".

أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه حثّ هذه الدول في الوقت الحالي على "التمهل" والحفاظ على الأمل في أن تطبّق حماس الاتفاق، ما يمنح الحركة فرصة "للقيام بالصواب".

وأضاف: "إذا لم يتخذوا القرار الصائب، ستكون نهاية حماس سريعة وعنيفة ولا رحمة فيها".
وشكر ترامب أيضا الحلفاء، بما في ذلك إندونيسيا، على دعمهم للجهود الأمريكية، وأكد أن "الحب والوحدة اللذين نشهدهما في الشرق الأوسط اليوم لم نشهدهما منذ ألف عام".
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
فانس يصل إلى إسرائيل لـ"إنقاذ" اتفاق الهدنة في غزة
12:33 GMT

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن "رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ونوّهت بأن رئيس المخابرات العامة المصرية سيلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
رئيس "حماس" في غزة: كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع بشكل كامل
05:44 GMT
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزة
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала