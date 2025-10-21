https://sarabic.ae/20251021/ترامب-أكدت-لحلفائنا-وإسرائيل-أن-الوقت-لم-يحن-بعد-للتدخل-ضد-حماس-1106246317.html
ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العديد من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم "لإدخال قوات كبيرة" إلى قطاع غزة إذا انتهكت "حماس"...
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث": "أبلغني العديد من حلفائنا الكبار في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به بشكل مباشر وبحماس كبير أنهم، بناء على طلبي، مستعدون لدخول غزة بقوات كبيرة والتعامل مع حماس إذا استمرت في التصرف بشكل سيئ وانتهاك اتفاقياتها معنا".وأضاف: "إذا لم يتخذوا القرار الصائب، ستكون نهاية حماس سريعة وعنيفة ولا رحمة فيها".وشكر ترامب أيضا الحلفاء، بما في ذلك إندونيسيا، على دعمهم للجهود الأمريكية، وأكد أن "الحب والوحدة اللذين نشهدهما في الشرق الأوسط اليوم لم نشهدهما منذ ألف عام".ونوّهت بأن رئيس المخابرات العامة المصرية سيلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزةأبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث": "أبلغني العديد من حلفائنا الكبار في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به بشكل مباشر وبحماس كبير أنهم، بناء على طلبي، مستعدون لدخول غزة بقوات كبيرة والتعامل مع حماس إذا استمرت في التصرف بشكل سيئ وانتهاك اتفاقياتها معنا".
أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه حثّ هذه الدول في الوقت الحالي على "التمهل" والحفاظ على الأمل في أن تطبّق حماس الاتفاق، ما يمنح الحركة فرصة "للقيام بالصواب".
وأضاف: "إذا لم يتخذوا القرار الصائب، ستكون نهاية حماس سريعة وعنيفة ولا رحمة فيها".
وشكر ترامب أيضا الحلفاء، بما في ذلك إندونيسيا، على دعمهم للجهود الأمريكية، وأكد أن "الحب والوحدة اللذين نشهدهما في الشرق الأوسط اليوم لم نشهدهما منذ ألف عام".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن "رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ونوّهت بأن رئيس المخابرات العامة المصرية سيلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا،
وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.