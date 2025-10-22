https://sarabic.ae/20251022/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يبحث-مع-مسؤولين-أمريكيين-الوضع-في-غزة-عقب-وقف-إطلاق-النار-1106295128.html

مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار

بحث نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني لرئيس دولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الوضع في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مع المبعوث الرئاسي...

وذكرت الوكالة الإماراتية أن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشارت إلى أن الاجتماع أكد أيضاً ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد المستمر بما يوفر فرص الازدهار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.في إطار الاتفاق مع إسرائيل، أفرجت حركة حماس الفلسطينية عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين. وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرًا من قطاع غزة، عادوا إلى القطاع، و250 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع

