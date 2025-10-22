مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار

عربي
ترامب ينفي مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يبحث-مع-مسؤولين-أمريكيين-الوضع-في-غزة-عقب-وقف-إطلاق-النار-1106295128.html
مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار
مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
بحث نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني لرئيس دولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الوضع في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مع المبعوث الرئاسي... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T20:32+0000
2025-10-22T20:32+0000
العالم
الامارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098489959_0:0:1032:582_1920x0_80_0_0_c9a60246b1f761922fbfae1e1bdca523.jpg
وذكرت الوكالة الإماراتية أن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشارت إلى أن الاجتماع أكد أيضاً ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد المستمر بما يوفر فرص الازدهار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.في إطار الاتفاق مع إسرائيل، أفرجت حركة حماس الفلسطينية عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين. وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرًا من قطاع غزة، عادوا إلى القطاع، و250 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
https://sarabic.ae/20251019/إسرائيل-تش-غارات-جوية-على-منطقة-رفح-جنوبي-قطاع-غزة---عاجل-1106169392.html
الامارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098489959_39:0:955:687_1920x0_80_0_0_20917e289477ffd53c193e37ba9f0bc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الامارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
العالم, الامارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار

20:32 GMT 22.10.2025
© Photo / Unsplash/ Nick Fewingsأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Photo / Unsplash/ Nick Fewings
تابعنا عبر
بحث نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني لرئيس دولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الوضع في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، اللذين يزوران الإمارات حاليًا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وذكرت الوكالة الإماراتية أن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشارت إلى أن الاجتماع أكد أيضاً ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد المستمر بما يوفر فرص الازدهار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، زار ويتكوف وكوشنر إسرائيل، قبيل الزيارة الرسمية لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
إسرائيل تش غارات جوية على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة
19 أكتوبر, 08:24 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
تتضمن خطة ترامب، التي عُرضت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 نقطة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الوثيقة على أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لن تشارك في حكم قطاع غزة؛ وأن تُنقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه.
في إطار الاتفاق مع إسرائيل، أفرجت حركة حماس الفلسطينية عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين. وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرًا من قطاع غزة، عادوا إلى القطاع، و250 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала