مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار
مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار
بحث نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني لرئيس دولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الوضع في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مع المبعوث الرئاسي... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الوكالة الإماراتية أن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشارت إلى أن الاجتماع أكد أيضاً ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد المستمر بما يوفر فرص الازدهار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.في إطار الاتفاق مع إسرائيل، أفرجت حركة حماس الفلسطينية عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين. وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرًا من قطاع غزة، عادوا إلى القطاع، و250 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.
مستشار الرئيس الإماراتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في غزة عقب وقف إطلاق النار
بحث نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني لرئيس دولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الوضع في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، اللذين يزوران الإمارات حاليًا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وذكرت الوكالة الإماراتية أن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشارت إلى أن الاجتماع أكد أيضاً ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد المستمر بما يوفر فرص الازدهار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، زار ويتكوف وكوشنر إسرائيل، قبيل الزيارة الرسمية لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
تتضمن خطة ترامب، التي عُرضت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 نقطة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الوثيقة على أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لن تشارك في حكم قطاع غزة؛ وأن تُنقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه.
في إطار الاتفاق مع إسرائيل، أفرجت حركة حماس الفلسطينية عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين. وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرًا من قطاع غزة، عادوا إلى القطاع، و250 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.