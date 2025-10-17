https://sarabic.ae/20251017/استطلاع-رأي-إسرائيلي-معسكر-الائتلاف-يحصل-على-52-مقعدا-مقابل-58-للمعارضة-لو-أجريت-انتخابات-الآن-1106110732.html
استطلاع رأي إسرائيلي: معسكر الائتلاف يحصل على 52 مقعدا مقابل 58 للمعارضة لو أجريت انتخابات الآن
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن معسكر الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، سيحصل على 52 مقعدا مقابل 58 للمعارضة لو أجريت انتخابات الآن. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T09:38+0000
2025-10-17T09:38+0000
2025-10-17T09:38+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103655/19/1036551955_0:417:4000:2667_1920x0_80_0_0_4e83d70f3862549b37f59a952c4cd081.jpg
وذكرت صحيفة" "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي، سيحصل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو، على 52 مقعدا، مقابل 58 للمعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.وأوضحت الصحيفة أن تلك النسبة جاءت بعد اتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين بلادها وبين حركة "حماس"، وبعيد عقد قمة شرم الشيخ المصرية.وكشف الاستطلاع أن 46 % من الإسرائيليين يريدون إجراء انتخابات مبكرة مقابل 44 % يدعمون إجراءها بموعدها العام المقبل.بينما أظهر الاستطلاع الإسرائيلي أيضا أن 48 % من الإسرائيليين يرون أن لا تل أبيب ولا "حماس" انتصرت بالحرب على قطاع غزة.ويشار إلى أن مصر استضافت، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103655/19/1036551955_0:0:3556:2667_1920x0_80_0_0_5eb5a766a15da269b4ca93c163ca4d75.jpg
استطلاع رأي إسرائيلي: معسكر الائتلاف يحصل على 52 مقعدا مقابل 58 للمعارضة لو أجريت انتخابات الآن
