الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر 2023

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر 2023
العالم
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564531_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_db719ae8209a473019432711507df81e.jpg
وفي جنازة الرقيب إيتاي تشين، الذي أُعيد جثمانه الأسبوع الماضي ليدفن في إسرائيل، كشفت عائلته صباح اليوم الأحد، عن تسجيل الاتصال اللاسلكي من الدبابة، التي كان فيها في 7 أكتوبر 2023، خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين، ونشرت التسجيل صحيفة "يديعوت أحرونوت".في بداية التسجيل، سُمع أحد الجنود يقول: "يمكنكم الصعود إلى المركبات، هيا.. هيا، اضغط على الوقود (الدواسة)، اضغط على الوقود. يمكن أن يكون هناك مقاتلون في أي لحظة أيها الرفاق". ثم سمع إعلان في الخلفية: "قائد، قائد، نحن في حرب"، حسب ماورد في موقع "آر. تي"، في وقت لاحق، سمع صوت الدبابة في التسجيل وهي تصعد على عبوة ناسفة، لكن الجنود لم يصابوا. ثم قال أحد الجنود: "اسمع ما هذا الحدث.."، ورد عليه رفيقه: "ما هذا الحدث الجنوني. ما سيحاولون فعله الآن هو إخراج من في غرفة القيادة. واختطافهم. حسنا؟".في تلك اللحظة، وصف الجنود في الاتصال اللاسلكي اقتراب العديد من المقاتلين الفلسطينيين من الدبابة، وبدأت الصرخات "هيا، تقدم مباشرة لنسحقهم.. تقدم نحوهم، اسحقهم، يمينا، هل تراهم؟". أخيرا، سمع صوت انفجار: "ما هذا، توقف، ما هذا؟ هل أصيب أحد؟ بيرتس!".ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عناصر الدبابة الأربعة من "طاقم بيرتس"، الذين اختطف 3 منهم إلى غزة هم القائد دانييل بيرتس، دُفن الشهر الماضي. ماتان أنجرست، الذي أُطلق سراحه حيا في صفقة التبادل الأخيرة، إيتاي تشين، الذي أُعيد جثمانه من غزة ودُفن صباح اليوم. وقتل زميلهم في الطاقم الرقيب تومر ليبوفيتش في المعارك.صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليومالنيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية
قطاع غزة
الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر 2023

كشفت عائلة الرقيب الإسرائيلي إيتاي تشين، عن تسجيل الاتصال اللاسلكي الكاملة من الدبابة، التي كان يقاتل فيها ابنهم هو ورفاقه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي جنازة الرقيب إيتاي تشين، الذي أُعيد جثمانه الأسبوع الماضي ليدفن في إسرائيل، كشفت عائلته صباح اليوم الأحد، عن تسجيل الاتصال اللاسلكي من الدبابة، التي كان فيها في 7 أكتوبر 2023، خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين، ونشرت التسجيل صحيفة "يديعوت أحرونوت".
في بداية التسجيل، سُمع أحد الجنود يقول: "يمكنكم الصعود إلى المركبات، هيا.. هيا، اضغط على الوقود (الدواسة)، اضغط على الوقود. يمكن أن يكون هناك مقاتلون في أي لحظة أيها الرفاق". ثم سمع إعلان في الخلفية: "قائد، قائد، نحن في حرب"، حسب ماورد في موقع "آر. تي"، في وقت لاحق، سمع صوت الدبابة في التسجيل وهي تصعد على عبوة ناسفة، لكن الجنود لم يصابوا. ثم قال أحد الجنود: "اسمع ما هذا الحدث.."، ورد عليه رفيقه: "ما هذا الحدث الجنوني. ما سيحاولون فعله الآن هو إخراج من في غرفة القيادة. واختطافهم. حسنا؟".

ثم سمع أحد المتحدثين يخاطب ماتان أنجرست، الناجي من الأسر الذي اختُطف حيا من الدبابة: "ماتان، أريدك أن تكون حادا يا أخي.. إذا رأيت شخصا اسحقه.. يجب ألا يكون هناك أي حادث اختطاف من ناحال عوز باتجاه القطاع، هذه مهمتنا، هل استوعبت؟".

تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثة رهينة جديدة من قطاع غزة
13:58 GMT
في تلك اللحظة، وصف الجنود في الاتصال اللاسلكي اقتراب العديد من المقاتلين الفلسطينيين من الدبابة، وبدأت الصرخات "هيا، تقدم مباشرة لنسحقهم.. تقدم نحوهم، اسحقهم، يمينا، هل تراهم؟". أخيرا، سمع صوت انفجار: "ما هذا، توقف، ما هذا؟ هل أصيب أحد؟ بيرتس!".
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عناصر الدبابة الأربعة من "طاقم بيرتس"، الذين اختطف 3 منهم إلى غزة هم القائد دانييل بيرتس، دُفن الشهر الماضي. ماتان أنجرست، الذي أُطلق سراحه حيا في صفقة التبادل الأخيرة، إيتاي تشين، الذي أُعيد جثمانه من غزة ودُفن صباح اليوم. وقتل زميلهم في الطاقم الرقيب تومر ليبوفيتش في المعارك.
صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليوم
النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية
