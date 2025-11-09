https://sarabic.ae/20251109/الكشف-عن-تسجيل-لمعركة-بين-جنود-إسرائيليين-ومقاتلين-فلسطينيين-يوم-7-أكتوبر-2023-1106917514.html

الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر 2023

الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر 2023

كشفت عائلة الرقيب الإسرائيلي إيتاي تشين، عن تسجيل الاتصال اللاسلكي الكاملة من الدبابة، التي كان يقاتل فيها ابنهم هو ورفاقه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 09.11.2025

وفي جنازة الرقيب إيتاي تشين، الذي أُعيد جثمانه الأسبوع الماضي ليدفن في إسرائيل، كشفت عائلته صباح اليوم الأحد، عن تسجيل الاتصال اللاسلكي من الدبابة، التي كان فيها في 7 أكتوبر 2023، خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين، ونشرت التسجيل صحيفة "يديعوت أحرونوت".في بداية التسجيل، سُمع أحد الجنود يقول: "يمكنكم الصعود إلى المركبات، هيا.. هيا، اضغط على الوقود (الدواسة)، اضغط على الوقود. يمكن أن يكون هناك مقاتلون في أي لحظة أيها الرفاق". ثم سمع إعلان في الخلفية: "قائد، قائد، نحن في حرب"، حسب ماورد في موقع "آر. تي"، في وقت لاحق، سمع صوت الدبابة في التسجيل وهي تصعد على عبوة ناسفة، لكن الجنود لم يصابوا. ثم قال أحد الجنود: "اسمع ما هذا الحدث.."، ورد عليه رفيقه: "ما هذا الحدث الجنوني. ما سيحاولون فعله الآن هو إخراج من في غرفة القيادة. واختطافهم. حسنا؟".في تلك اللحظة، وصف الجنود في الاتصال اللاسلكي اقتراب العديد من المقاتلين الفلسطينيين من الدبابة، وبدأت الصرخات "هيا، تقدم مباشرة لنسحقهم.. تقدم نحوهم، اسحقهم، يمينا، هل تراهم؟". أخيرا، سمع صوت انفجار: "ما هذا، توقف، ما هذا؟ هل أصيب أحد؟ بيرتس!".ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عناصر الدبابة الأربعة من "طاقم بيرتس"، الذين اختطف 3 منهم إلى غزة هم القائد دانييل بيرتس، دُفن الشهر الماضي. ماتان أنجرست، الذي أُطلق سراحه حيا في صفقة التبادل الأخيرة، إيتاي تشين، الذي أُعيد جثمانه من غزة ودُفن صباح اليوم. وقتل زميلهم في الطاقم الرقيب تومر ليبوفيتش في المعارك.صحة غزة: استلام 15 جثمانا أفرجت عنها إسرائيل اليومالنيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية

