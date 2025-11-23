https://sarabic.ae/20251123/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يستدعي-كبار-القادة-قبل-فرض-عقوبات-بسبب-إخفاقات-7-أكتوبر--1107417248.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي كبار القادة قبل فرض عقوبات بسبب إخفاقات 7 أكتوبر

استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، كبار الضباط المشاركين في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بهدف فرض عقوبات عليهم. 23.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح زامير في وقت سابق، أنه سيتخذ "قرارات شخصية" بشأن كبار الضباط بناء على نتائج لجنة خبراء خارجية، تشمل احتمال فصل بعضهم من الجيش.ومن المقرر أن يختتم زامير الاجتماعات اليوم الأحد، وسيصدر الجيش بالإسرائيلي بيانا يتضمن تفاصيل القرارات، دون الكشف عن أسماء الضباط أو العقوبات حتى الآن.ومن بين المستدعين، رئيس جهاز المخابرات الحالي، اللواء شلومي بيندر، الذي ترأس قسم العمليات في 7 أكتوبر، وكان تعيينه مثيرا للجدل، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. كما استدعى زامير الرئيس السابق للقيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، الذي استقال في وقت سابق من العام الحالي، بحسب الصحيفة.وقاد التحقيقات الأولية في أحداث 7 أكتوبر 2023 رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، قبل أن يعيّن زامير لجنة خارجية لمراجعة التحقيقات. وخلصت اللجنة إلى أن معظم التحقيقات الأولية كانت غير كافية، وبعضها غير مقبول، بينما تقاعد بعض الضباط ولا يزال آخرون في الخدمة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه "القرارات الشخصية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تهدف لتعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وتقوية العلاقة بين القادة والمرؤوسين.كما أشار الجيش إلى أن مناقشات مماثلة تُجرى على مستوى الرتب الأدنى لتقييم الأداء والمسؤوليات.تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مطولة للوقائع والنتائج، ضمن مسعى الجيش الإسرائيلي لتحسين أدائه وتطوير قياداته.

