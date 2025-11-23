رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي كبار القادة قبل فرض عقوبات بسبب إخفاقات 7 أكتوبر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي كبار القادة قبل فرض عقوبات بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، كبار الضباط المشاركين في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بهدف فرض عقوبات عليهم. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح زامير في وقت سابق، أنه سيتخذ "قرارات شخصية" بشأن كبار الضباط بناء على نتائج لجنة خبراء خارجية، تشمل احتمال فصل بعضهم من الجيش.ومن المقرر أن يختتم زامير الاجتماعات اليوم الأحد، وسيصدر الجيش بالإسرائيلي بيانا يتضمن تفاصيل القرارات، دون الكشف عن أسماء الضباط أو العقوبات حتى الآن.ومن بين المستدعين، رئيس جهاز المخابرات الحالي، اللواء شلومي بيندر، الذي ترأس قسم العمليات في 7 أكتوبر، وكان تعيينه مثيرا للجدل، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. كما استدعى زامير الرئيس السابق للقيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، الذي استقال في وقت سابق من العام الحالي، بحسب الصحيفة.وقاد التحقيقات الأولية في أحداث 7 أكتوبر 2023 رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، قبل أن يعيّن زامير لجنة خارجية لمراجعة التحقيقات. وخلصت اللجنة إلى أن معظم التحقيقات الأولية كانت غير كافية، وبعضها غير مقبول، بينما تقاعد بعض الضباط ولا يزال آخرون في الخدمة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه "القرارات الشخصية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تهدف لتعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وتقوية العلاقة بين القادة والمرؤوسين.كما أشار الجيش إلى أن مناقشات مماثلة تُجرى على مستوى الرتب الأدنى لتقييم الأداء والمسؤوليات.تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مطولة للوقائع والنتائج، ضمن مسعى الجيش الإسرائيلي لتحسين أدائه وتطوير قياداته.
11:25 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 11:30 GMT 23.11.2025)
استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، كبار الضباط المشاركين في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بهدف فرض عقوبات عليهم.
وأوضح زامير في وقت سابق، أنه سيتخذ "قرارات شخصية" بشأن كبار الضباط بناء على نتائج لجنة خبراء خارجية، تشمل احتمال فصل بعضهم من الجيش.
ومن المقرر أن يختتم زامير الاجتماعات اليوم الأحد، وسيصدر الجيش بالإسرائيلي بيانا يتضمن تفاصيل القرارات، دون الكشف عن أسماء الضباط أو العقوبات حتى الآن.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
الحكومة الإسرائيلية تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "إخفاقات 7 أكتوبر"
16 نوفمبر, 14:59 GMT
ومن بين المستدعين، رئيس جهاز المخابرات الحالي، اللواء شلومي بيندر، الذي ترأس قسم العمليات في 7 أكتوبر، وكان تعيينه مثيرا للجدل، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما استدعى زامير الرئيس السابق للقيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، الذي استقال في وقت سابق من العام الحالي، بحسب الصحيفة.
وقاد التحقيقات الأولية في أحداث 7 أكتوبر 2023 رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، قبل أن يعيّن زامير لجنة خارجية لمراجعة التحقيقات.
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
تسجيلات صادمة لرئيس الـ"موساد" السابق تكشف إخفاقات 7 أكتوبر وخططا لاغتيال قادة "حماس"
16 أغسطس, 06:08 GMT
وخلصت اللجنة إلى أن معظم التحقيقات الأولية كانت غير كافية، وبعضها غير مقبول، بينما تقاعد بعض الضباط ولا يزال آخرون في الخدمة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه "القرارات الشخصية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تهدف لتعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وتقوية العلاقة بين القادة والمرؤوسين.
كما أشار الجيش إلى أن مناقشات مماثلة تُجرى على مستوى الرتب الأدنى لتقييم الأداء والمسؤوليات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مطولة للوقائع والنتائج، ضمن مسعى الجيش الإسرائيلي لتحسين أدائه وتطوير قياداته.
