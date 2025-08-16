https://sarabic.ae/20250816/تسجيلات-صادمة-لرئيس-الـموساد-السابق-تكشف-إخفاقات-7-أكتوبر-وخططا-لاغتيال-قادة-حماس-1103810533.html

تسجيلات صادمة لرئيس الـ"موساد" السابق تكشف إخفاقات 7 أكتوبر وخططا لاغتيال قادة "حماس"

ووصف حاليفا، الجيش الإسرائيلي بأنه "الأفضل في العالم"، لكنه أكد أن أحداث 7 أكتوبر "ليست مجرد حادث عابر"، قائلًا: "لو استبدلنا رئيس الأركان، هل سيعود كل شيء جيدًا؟ الأمر يتطلب تفكيكا وإعادة تجميع... ما حدث لنا أكبر بكثير".وأشار إلى أن ثقافة الاستخبارات قبل الهجوم كانت تعتمد على فكرة "القدرة على كل شيء"، معتبرًا أن الأزمة "أعمق من الغرور"، كما قارن الهجوم بأحداث تاريخية مثل "بيرل هاربر" و"11 سبتمبر (أيلول عام 2000 في أمريكا)".وانتقد حاليفا تقاعس القيادات العسكرية ليلة الهجوم، وكشف أن رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، كان يعتمد على تقارير استخبارية غير دقيقة، قائلًا: "هرتسي ليس مهملًا، بل مصابًا بجنون العظمة"، وأضاف أنه "لم يستيقظ إلا مرة واحدة خلال الهجوم، حيث قالت مساعدته إن الضباط المتخصصين يتعاملون مع الأمر". كما أثار حاليفا جدلاً واسعًا بتصريحه أن مقتل 50 ألف فلسطيني في غزة، "أمر ضروري"، قائلا: "على كل ضحية (إسرائيلية) في 7 أكتوبر (2023)، أن يُقابلها 50 قتيلًا فلسطينيا، لا يهم إن كانوا أطفالًا، هذه رسالة للأجيال القادمة. الفلسطينيون يحتاجون إلى نكبة بين الحين والآخر ليشعروا بالثمن"، على حد قوله.ووجّه حاليفا انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل سموتريتش، واصفًا إياهم بـ"عديمي الخبرة"، وأوضح قائلًا: "بن غفير، كان منبوذًا وأصبح فجأة عضوًا في الحكومة الأمنية... كم مرة قرأوا تقارير استخبارية؟".ورغم ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، وأعلنت في الآونة الأخيرة، الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.

