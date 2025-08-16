https://sarabic.ae/20250816/تسجيلات-صادمة-لرئيس-الـموساد-السابق-تكشف-إخفاقات-7-أكتوبر-وخططا-لاغتيال-قادة-حماس-1103810533.html
تسجيلات صادمة لرئيس الـ"موساد" السابق تكشف إخفاقات 7 أكتوبر وخططا لاغتيال قادة "حماس"
نشرت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات أهارون حاليفا، رئيس جهاز الـ"موساد" (الاستخبارات) الإسرائيلي الأسبق، حول أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تطرق خلالها للـ"فشل الاستخباري"، وخطط سرية لاغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية، وتصريحات مثيرة للجدل عن ضرورة "قتل 50 ألف فلسطيني كرسالة للأجيال القادمة".
ووصف حاليفا، الجيش الإسرائيلي بأنه "الأفضل في العالم"، لكنه أكد أن أحداث 7 أكتوبر "ليست مجرد حادث عابر"، قائلًا: "لو استبدلنا رئيس الأركان، هل سيعود كل شيء جيدًا؟ الأمر يتطلب تفكيكا وإعادة تجميع... ما حدث لنا أكبر بكثير".
وأشار إلى أن ثقافة الاستخبارات قبل الهجوم كانت تعتمد على فكرة "القدرة على كل شيء"، معتبرًا أن الأزمة "أعمق من الغرور"، كما قارن الهجوم بأحداث تاريخية مثل "بيرل هاربر" و"11 سبتمبر (أيلول عام 2000 في أمريكا)".
وانتقد حاليفا تقاعس القيادات العسكرية ليلة الهجوم، وكشف أن رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، كان يعتمد على تقارير استخبارية غير دقيقة، قائلًا: "هرتسي ليس مهملًا، بل مصابًا بجنون العظمة"، وأضاف أنه "لم يستيقظ إلا مرة واحدة خلال الهجوم، حيث قالت مساعدته إن الضباط المتخصصين يتعاملون مع الأمر".
وكشف حاليفا أن جهاز الـ"شاباك" (الأمن العام)، "كان يخطط قبل 7 أكتوبر (2023) لاغتيال قادة "حماس"، يحيى السنوار ومحمد الضيف، لكن نقص المعلومات حال دون تنفيذ العملية".
كما أثار حاليفا جدلاً واسعًا بتصريحه أن مقتل 50 ألف فلسطيني في غزة، "أمر ضروري"، قائلا: "على كل ضحية (إسرائيلية) في 7 أكتوبر (2023)، أن يُقابلها 50 قتيلًا فلسطينيا
، لا يهم إن كانوا أطفالًا، هذه رسالة للأجيال القادمة. الفلسطينيون يحتاجون إلى نكبة بين الحين والآخر ليشعروا بالثمن"، على حد قوله.
ووجّه حاليفا انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل سموتريتش، واصفًا إياهم بـ"عديمي الخبرة"، وأوضح قائلًا: "بن غفير، كان منبوذًا وأصبح فجأة عضوًا في الحكومة الأمنية... كم مرة قرأوا تقارير استخبارية؟".
يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى شهر اغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل 61 ألفًا و827 شخصا، وبلغ عدد المصابين 155 ألفًا و275 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ورغم ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، وأعلنت في الآونة الأخيرة، الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى احتلال أراض عربية
أخرى.