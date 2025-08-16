تسجيلات صادمة لرئيس الـ"موساد" السابق تكشف إخفاقات 7 أكتوبر وخططا لاغتيال قادة "حماس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ووصف حاليفا، الجيش الإسرائيلي بأنه "الأفضل في العالم"، لكنه أكد أن أحداث 7 أكتوبر "ليست مجرد حادث عابر"، قائلًا: "لو استبدلنا رئيس الأركان، هل سيعود كل شيء جيدًا؟ الأمر يتطلب تفكيكا وإعادة تجميع... ما حدث لنا أكبر بكثير".وأشار إلى أن ثقافة الاستخبارات قبل الهجوم كانت تعتمد على فكرة "القدرة على كل شيء"، معتبرًا أن الأزمة "أعمق من الغرور"، كما قارن الهجوم بأحداث تاريخية مثل "بيرل هاربر" و"11 سبتمبر (أيلول عام 2000 في أمريكا)".وانتقد حاليفا تقاعس القيادات العسكرية ليلة الهجوم، وكشف أن رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، كان يعتمد على تقارير استخبارية غير دقيقة، قائلًا: "هرتسي ليس مهملًا، بل مصابًا بجنون العظمة"، وأضاف أنه "لم يستيقظ إلا مرة واحدة خلال الهجوم، حيث قالت مساعدته إن الضباط المتخصصين يتعاملون مع الأمر". كما أثار حاليفا جدلاً واسعًا بتصريحه أن مقتل 50 ألف فلسطيني في غزة، "أمر ضروري"، قائلا: "على كل ضحية (إسرائيلية) في 7 أكتوبر (2023)، أن يُقابلها 50 قتيلًا فلسطينيا، لا يهم إن كانوا أطفالًا، هذه رسالة للأجيال القادمة. الفلسطينيون يحتاجون إلى نكبة بين الحين والآخر ليشعروا بالثمن"، على حد قوله.ووجّه حاليفا انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل سموتريتش، واصفًا إياهم بـ"عديمي الخبرة"، وأوضح قائلًا: "بن غفير، كان منبوذًا وأصبح فجأة عضوًا في الحكومة الأمنية... كم مرة قرأوا تقارير استخبارية؟".ورغم ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، وأعلنت في الآونة الأخيرة، الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.
تسجيلات صادمة لرئيس الـ"موساد" السابق تكشف إخفاقات 7 أكتوبر وخططا لاغتيال قادة "حماس"

تداعيات القصف الصاروخي لـ"حماس" في عسقلان، غلاف غزة
نشرت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات أهارون حاليفا، رئيس جهاز الـ"موساد" (الاستخبارات) الإسرائيلي الأسبق، حول أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تطرق خلالها للـ"فشل الاستخباري"، وخطط سرية لاغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية، وتصريحات مثيرة للجدل عن ضرورة "قتل 50 ألف فلسطيني كرسالة للأجيال القادمة".
ووصف حاليفا، الجيش الإسرائيلي بأنه "الأفضل في العالم"، لكنه أكد أن أحداث 7 أكتوبر "ليست مجرد حادث عابر"، قائلًا: "لو استبدلنا رئيس الأركان، هل سيعود كل شيء جيدًا؟ الأمر يتطلب تفكيكا وإعادة تجميع... ما حدث لنا أكبر بكثير".
وأشار إلى أن ثقافة الاستخبارات قبل الهجوم كانت تعتمد على فكرة "القدرة على كل شيء"، معتبرًا أن الأزمة "أعمق من الغرور"، كما قارن الهجوم بأحداث تاريخية مثل "بيرل هاربر" و"11 سبتمبر (أيلول عام 2000 في أمريكا)".
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الهجمات على قوافل المساعدات وتحذر من تفاقم المجاعة في غزة
أمس, 22:24 GMT
وانتقد حاليفا تقاعس القيادات العسكرية ليلة الهجوم، وكشف أن رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، كان يعتمد على تقارير استخبارية غير دقيقة، قائلًا: "هرتسي ليس مهملًا، بل مصابًا بجنون العظمة"، وأضاف أنه "لم يستيقظ إلا مرة واحدة خلال الهجوم، حيث قالت مساعدته إن الضباط المتخصصين يتعاملون مع الأمر".
وكشف حاليفا أن جهاز الـ"شاباك" (الأمن العام)، "كان يخطط قبل 7 أكتوبر (2023) لاغتيال قادة "حماس"، يحيى السنوار ومحمد الضيف، لكن نقص المعلومات حال دون تنفيذ العملية".
كما أثار حاليفا جدلاً واسعًا بتصريحه أن مقتل 50 ألف فلسطيني في غزة، "أمر ضروري"، قائلا: "على كل ضحية (إسرائيلية) في 7 أكتوبر (2023)، أن يُقابلها 50 قتيلًا فلسطينيا، لا يهم إن كانوا أطفالًا، هذه رسالة للأجيال القادمة. الفلسطينيون يحتاجون إلى نكبة بين الحين والآخر ليشعروا بالثمن"، على حد قوله.
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"حماس": خطة سموتريتش الاستيطانية تهدف لعزل القدس
14 أغسطس, 11:17 GMT
ووجّه حاليفا انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل سموتريتش، واصفًا إياهم بـ"عديمي الخبرة"، وأوضح قائلًا: "بن غفير، كان منبوذًا وأصبح فجأة عضوًا في الحكومة الأمنية... كم مرة قرأوا تقارير استخبارية؟".

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى شهر اغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل 61 ألفًا و827 شخصا، وبلغ عدد المصابين 155 ألفًا و275 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، وأعلنت في الآونة الأخيرة، الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.
