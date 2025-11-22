مكتب نتنياهو: قتلنا 5 من قادة "حماس" ردا على هجوم الحركة على قواتنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/مكتب-نتنياهو-قتلنا-5-من-قادة-حماس-ردا-على-هجوم-الحركة-على-قواتنا-1107402536.html
مكتب نتنياهو: قتلنا 5 من قادة "حماس" ردا على هجوم الحركة على قواتنا
مكتب نتنياهو: قتلنا 5 من قادة "حماس" ردا على هجوم الحركة على قواتنا
سبوتنيك عربي
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً، اليوم السبت، على منصة "إكس" جاء فيه: "اليوم انتهكت حماس وقف إطلاق النار مرة أخرى بإرسال إرهابي إلى... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T16:55+0000
2025-11-22T16:55+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64e85b360d7693b953e77bc94e2d47c4.jpg
وذكر البيان أن "إسرائيل التزمت كلياً بوقف إطلاق النار، فيما لم تلتزم حماس بذلك"، مشيراً إلى أن "عشرات الإرهابيين من الحركة عَبَروا الخطوط الإسرائيلية طوال فترة الهدنة لمهاجمة القوات الإسرائيلية، بينما تواصل الحركة إعدام مدنيين فلسطينيين داخل قطاع غزة"، على حد زعم البيان.وفي وقت سابق من اليوم السبت، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء والإدارة الأمريكية، مسؤولية التصدي لمحاولات إسرائيل الرامية إلى "تقويض" وقف إطلاق النار في غزة.ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام، عن بيان للحركة، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق البيان.ووفقا للتقرير، ستُحدد المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" باللون الأحمر، بينما ستُحدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر، إذ تخطط واشنطن لبناء "مجتمعات آمنة بديلة" للفلسطينيين النازحين داخل "المناطق الخضراء"، خلف "الخط الأصفر"، الذي يحدد نفوذ "حماس".وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20251122/تقارير-تكشف-عن-خطة-أمريكية-لتقسيم-غزة-بين-الأحمر-والأخضر-1107391890.html
https://sarabic.ae/20251121/يضم-بن-غفير-وسموتريتش-إسرائيل-تشكل-طاقما-وزاريا-لتنفيذ-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1107363393.html
https://sarabic.ae/20251120/5-قتلى-بينهم-طفلة-في-غارات-إسرائيلية-على-قطاع-غزة-1107348198.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_57b42e838c7ca10fdbd61e4f58dfc99e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

مكتب نتنياهو: قتلنا 5 من قادة "حماس" ردا على هجوم الحركة على قواتنا

16:55 GMT 22.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً، اليوم السبت، على منصة "إكس" جاء فيه: "اليوم انتهكت حماس وقف إطلاق النار مرة أخرى بإرسال إرهابي إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل لمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، فردّت إسرائيل بتصفية خمسة من كبار إرهابيي حماس"، على حد قول البيان.
وذكر البيان أن "إسرائيل التزمت كلياً بوقف إطلاق النار، فيما لم تلتزم حماس بذلك"، مشيراً إلى أن "عشرات الإرهابيين من الحركة عَبَروا الخطوط الإسرائيلية طوال فترة الهدنة لمهاجمة القوات الإسرائيلية، بينما تواصل الحركة إعدام مدنيين فلسطينيين داخل قطاع غزة"، على حد زعم البيان.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"
09:42 GMT
وجدّد مكتب نتنياهو دعوته للوسطاء بـ"الإصرار على أن تفي حماس بالتزاماتها في وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب المؤلفة من 20 نقطة"، مطالبًا الحركة بـ:إعادة جثامين الرهائن الثلاثة المتوفين فوراً، إكمال نزع سلاحها بالكامل وتمكين نزع السلاح التام لقطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء والإدارة الأمريكية، مسؤولية التصدي لمحاولات إسرائيل الرامية إلى "تقويض" وقف إطلاق النار في غزة.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أمس, 10:57 GMT
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام، عن بيان للحركة، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق البيان.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
ووفقا للتقرير، ستُحدد المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" باللون الأحمر، بينما ستُحدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر، إذ تخطط واشنطن لبناء "مجتمعات آمنة بديلة" للفلسطينيين النازحين داخل "المناطق الخضراء"، خلف "الخط الأصفر"، الذي يحدد نفوذ "حماس".
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
5 قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
20 نوفمبر, 23:15 GMT
وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.
ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала