مكتب نتنياهو: قتلنا 5 من قادة "حماس" ردا على هجوم الحركة على قواتنا

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً، اليوم السبت، على منصة "إكس" جاء فيه: "اليوم انتهكت حماس وقف إطلاق النار مرة أخرى بإرسال إرهابي إلى... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكر البيان أن "إسرائيل التزمت كلياً بوقف إطلاق النار، فيما لم تلتزم حماس بذلك"، مشيراً إلى أن "عشرات الإرهابيين من الحركة عَبَروا الخطوط الإسرائيلية طوال فترة الهدنة لمهاجمة القوات الإسرائيلية، بينما تواصل الحركة إعدام مدنيين فلسطينيين داخل قطاع غزة"، على حد زعم البيان.وفي وقت سابق من اليوم السبت، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء والإدارة الأمريكية، مسؤولية التصدي لمحاولات إسرائيل الرامية إلى "تقويض" وقف إطلاق النار في غزة.ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام، عن بيان للحركة، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق البيان.ووفقا للتقرير، ستُحدد المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" باللون الأحمر، بينما ستُحدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر، إذ تخطط واشنطن لبناء "مجتمعات آمنة بديلة" للفلسطينيين النازحين داخل "المناطق الخضراء"، خلف "الخط الأصفر"، الذي يحدد نفوذ "حماس".وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

