الجيش اللبناني يرد على مزاعم تهريب "حزب الله" أسلحته

الجيش اللبناني يرد على مزاعم تهريب "حزب الله" أسلحته

أوضح قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، العميد نيكولاس ثابت، أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل على تهريب "حزب الله" اللبناني للسلاح". 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد أن "عقبة تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مما يعرقل كافة مراحل الخطة".كما أشار الجيش اللبناني إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" سحبت معداتها وقطعها البحرية، وغادر لبنان حتى الآن 640 عنصرا"، وفقا لصحيفة "اللواء" اللبنانية.يأتي هذا بعد أن كشف مسؤولون إسرائيليون، أمس الخميس، أن صبر إسرائيل وأمريكا "بدأ ينفد" إزاء فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.ووفقا للمسؤولين في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" اللبناني يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة بناء مواقعه وقواعده".وحذر المسؤولون من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".وقال المسؤولون: "حزب الله" اللبناني يتعافى يوما بعد يوم، وبدأ صبر إسرائيل وأمريكا ينفد، مما قد يؤدي إلى حدوث تصعيد".وفي وقت سابق من أمس الخميس، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت مواقع إطلاق متعددة، ومنشأة لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية أخرى لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، إذ ألقيت نحو 20 قذيفة على 10 أهداف مختلفة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارة كانت جزءا من سلسلة عمليات متواصلة نفذت خلال العام الماضي لمواصلة إحباط جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة الإعمار، وتعزيز المكاسب العملياتية لإسرائيل من خلال حرمان التنظيم من قدراته وبنيته التحتية وعناصره.ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار، فقد قتل أكثر من 370 "إرهابيا" خلال العام الماضي، ونفذت نحو 1200 عملية مستهدفة في إطار ما يعرّفه الجيش بأنه "تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

