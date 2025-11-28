الجيش اللبناني يرد على مزاعم تهريب "حزب الله" أسلحته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش اللبناني يرد على مزاعم تهريب "حزب الله" أسلحته
وأكد أن "عقبة تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مما يعرقل كافة مراحل الخطة".كما أشار الجيش اللبناني إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" سحبت معداتها وقطعها البحرية، وغادر لبنان حتى الآن 640 عنصرا"، وفقا لصحيفة "اللواء" اللبنانية.يأتي هذا بعد أن كشف مسؤولون إسرائيليون، أمس الخميس، أن صبر إسرائيل وأمريكا "بدأ ينفد" إزاء فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.ووفقا للمسؤولين في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" اللبناني يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة بناء مواقعه وقواعده".وحذر المسؤولون من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".وقال المسؤولون: "حزب الله" اللبناني يتعافى يوما بعد يوم، وبدأ صبر إسرائيل وأمريكا ينفد، مما قد يؤدي إلى حدوث تصعيد".وفي وقت سابق من أمس الخميس، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت مواقع إطلاق متعددة، ومنشأة لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية أخرى لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، إذ ألقيت نحو 20 قذيفة على 10 أهداف مختلفة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارة كانت جزءا من سلسلة عمليات متواصلة نفذت خلال العام الماضي لمواصلة إحباط جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة الإعمار، وتعزيز المكاسب العملياتية لإسرائيل من خلال حرمان التنظيم من قدراته وبنيته التحتية وعناصره.ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار، فقد قتل أكثر من 370 "إرهابيا" خلال العام الماضي، ونفذت نحو 1200 عملية مستهدفة في إطار ما يعرّفه الجيش بأنه "تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
أوضح قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، العميد نيكولاس ثابت، أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل على تهريب "حزب الله" اللبناني للسلاح".
وأكد أن "عقبة تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مما يعرقل كافة مراحل الخطة".
كما أشار الجيش اللبناني إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" سحبت معداتها وقطعها البحرية، وغادر لبنان حتى الآن 640 عنصرا"، وفقا لصحيفة "اللواء" اللبنانية.
يأتي هذا بعد أن كشف مسؤولون إسرائيليون، أمس الخميس، أن صبر إسرائيل وأمريكا "بدأ ينفد" إزاء فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.
ووفقا للمسؤولين في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" اللبناني يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة بناء مواقعه وقواعده".
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
قائد الجيش اللبناني: جيشنا قوي ولا خوف عليه وقادر على الصمود في وجه العواصف
25 نوفمبر, 19:58 GMT
وحذر المسؤولون من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".
وقال المسؤولون: "حزب الله" اللبناني يتعافى يوما بعد يوم، وبدأ صبر إسرائيل وأمريكا ينفد، مما قد يؤدي إلى حدوث تصعيد".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت مواقع إطلاق متعددة، ومنشأة لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية أخرى لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، إذ ألقيت نحو 20 قذيفة على 10 أهداف مختلفة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارة كانت جزءا من سلسلة عمليات متواصلة نفذت خلال العام الماضي لمواصلة إحباط جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة الإعمار، وتعزيز المكاسب العملياتية لإسرائيل من خلال حرمان التنظيم من قدراته وبنيته التحتية وعناصره.
الجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
قائد الجيش اللبناني: خطة الجيش في جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدد
22 نوفمبر, 17:50 GMT
ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار، فقد قتل أكثر من 370 "إرهابيا" خلال العام الماضي، ونفذت نحو 1200 عملية مستهدفة في إطار ما يعرّفه الجيش بأنه "تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
