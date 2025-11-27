https://sarabic.ae/20251127/إسرائيل-أكثر-من-370-إرهابيا-قتلوا-لانتهاكهم-هدنة-وقف-إطلاق-في-لبنان-بعد-عام-على-توقيعها-1107561702.html
إسرائيل: أكثر من 370 "إرهابيا" قتلوا لانتهاكهم هدنة وقف إطلاق في لبنان بعد عام على توقيعها
27.11.2025
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يواصل العمل لمنع "حزب الله" اللبناني من استعادة قدراته، عبر مئات الغارات الجوية وأكثر من 1200 عملية برية صغيرة في جنوب لبنان، خاصة حول المواقع "الاستراتيجية" الخمسة على الحدود.وأكد الجيش الإسرائيلي أن "العمليات شملت تدمير البنية التحتية للإرهاب، إحباط جهود جمع المعلومات الاستخبارية، وتدمير قدرات "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى ضبط العديد من الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ والمباني التي يستخدمها".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "قتل أكثر من 370 عنصرا إرهابيا انتهكوا شروط الهدنة، معظمهم من "حزب الله" اللبناني وآخرون من جماعات حليفة، بما في ذلك حركة "حماس" الفلسطينة"، وذلك بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار في لبنان.
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يواصل العمل لمنع "حزب الله" اللبناني من استعادة قدراته، عبر مئات الغارات الجوية وأكثر من 1200 عملية برية صغيرة في جنوب لبنان، خاصة حول المواقع "الاستراتيجية" الخمسة على الحدود.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "العمليات شملت تدمير البنية التحتية للإرهاب، إحباط جهود جمع المعلومات الاستخبارية، وتدمير قدرات "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى ضبط العديد من الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ والمباني التي يستخدمها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.