إسرائيل: أكثر من 370 "إرهابيا" قتلوا لانتهاكهم هدنة وقف إطلاق في لبنان بعد عام على توقيعها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل: أكثر من 370 "إرهابيا" قتلوا لانتهاكهم هدنة وقف إطلاق في لبنان بعد عام على توقيعها
إسرائيل: أكثر من 370 "إرهابيا" قتلوا لانتهاكهم هدنة وقف إطلاق في لبنان بعد عام على توقيعها
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "قتل أكثر من 370 عنصرا إرهابيا انتهكوا شروط الهدنة، معظمهم من "حزب الله" اللبناني وآخرون من جماعات حليفة، بما في ذلك... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يواصل العمل لمنع "حزب الله" اللبناني من استعادة قدراته، عبر مئات الغارات الجوية وأكثر من 1200 عملية برية صغيرة في جنوب لبنان، خاصة حول المواقع "الاستراتيجية" الخمسة على الحدود.وأكد الجيش الإسرائيلي أن "العمليات شملت تدمير البنية التحتية للإرهاب، إحباط جهود جمع المعلومات الاستخبارية، وتدمير قدرات "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى ضبط العديد من الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ والمباني التي يستخدمها".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "قتل أكثر من 370 عنصرا إرهابيا انتهكوا شروط الهدنة، معظمهم من "حزب الله" اللبناني وآخرون من جماعات حليفة، بما في ذلك حركة "حماس" الفلسطينة"، وذلك بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار في لبنان.
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يواصل العمل لمنع "حزب الله" اللبناني من استعادة قدراته، عبر مئات الغارات الجوية وأكثر من 1200 عملية برية صغيرة في جنوب لبنان، خاصة حول المواقع "الاستراتيجية" الخمسة على الحدود.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "العمليات شملت تدمير البنية التحتية للإرهاب، إحباط جهود جمع المعلومات الاستخبارية، وتدمير قدرات "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى ضبط العديد من الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ والمباني التي يستخدمها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات جنوبي لبنان... فيديو
12:58 GMT
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
