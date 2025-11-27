عربي
بوتين: الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية- عاجل
سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات جنوبي لبنان... فيديو
سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات جنوبي لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن بدء هجمات جوية على الجنوب اللبناني. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، أكد الجيش أنه "لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية في البلدات الشمالية"، وذلك تزامنا مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.وقال مراسل "سبوتنيك،" في بيروت، إن الغارات الإسرائيلية تجددت على المحمودية والجبور جنوبي لبنان.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد الماضي، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
12:58 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 13:15 GMT 27.11.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن بدء هجمات جوية على الجنوب اللبناني.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، أكد الجيش أنه "لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية في البلدات الشمالية"، وذلك تزامنا مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وقال مراسل "سبوتنيك،" في بيروت، إن الغارات الإسرائيلية تجددت على المحمودية والجبور جنوبي لبنان.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد الماضي، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
