قائد الجيش اللبناني: جيشنا قوي ولا خوف عليه وقادر على الصمود في وجه العواصف

قائد الجيش اللبناني: جيشنا قوي ولا خوف عليه وقادر على الصمود في وجه العواصف

أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم الثلاثاء، أن رسالة الجيش هي الحفاظ على لبنان، أرضا وشعبا وهوية، وتوفير الأمن للشعب اللبناني على اختلاف انتماءاته،...

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات هيكل جاءت خلال لقائه طلاب جامعة الروح القدس – الكسليك، بمناسبة العيد ال 82 للاستقلال، بدعوة من إدارة الجامعة.وشدد هيكل على أهمية "الوحدة والتضامن بين اللبنانيين ووقوفهم جنبا إلى جنب كي يتخطى الوطن الصعوبات التي يمر بها"، داعيا الطلاب إلى "الإيمان بلبنان والالتفاف حول الجيش، والتحلي بالعزيمة والثقة بالنفس من أجل تحقيق تطلعاتهم".وجدد قائد الجيش اللبناني التأكيد على أن المؤسسة تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وهي تبذل قصارى جهدها لأداء واجبها بشفافية واحتراف، وقد سقط منها العديد من القتلى والجرحى على مذبح الوطن.سبق لهيكل أن شدد على التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية وبتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال في الأراضي اللبنانية، وذلك يوم السبت الماضي.وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله"، مساء الأحد، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

