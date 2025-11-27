https://sarabic.ae/20251127/تقارير-صبر-إسرائيل-وأمريكا-ينفد-بشأن-عدم-نزع-سلاح-حزب-الله-وقد-يؤدي-ذلك-إلى-حرب-1107566412.html

تقارير: صبر إسرائيل وأمريكا ينفد بشأن عدم نزع سلاح "حزب الله" وقد يؤدي ذلك إلى حرب

كشف مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن صبر إسرائيل وأمريكا "بدأ ينفد" إزاء فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني. 27.11.2025

ووفقا للمسؤولين في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" اللبناني يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة بناء مواقعه وقواعده".وحذر المسؤولون من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، نقاشا أمنيا حول لبنان، وتنامي قوة حزب "الله" اللبناني العسكرية، وذلك بعد مرور عام على دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ، وشارك في الاجتماع مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، بحسب "جيروزاليم بوست".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت مواقع إطلاق متعددة، ومنشأة لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية أخرى لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، إذ أُلقيت نحو 20 قذيفة على 10 أهداف مختلفة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارة كانت جزءا من سلسلة عمليات متواصلة نُفذت خلال العام الماضي لمواصلة إحباط جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة الإعمار، وتعزيز المكاسب العملياتية لإسرائيل من خلال حرمان التنظيم من قدراته وبنيته التحتية وعناصره.ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار، فقد قُتل أكثر من 370 "إرهابيا" خلال العام الماضي، ونُفذت نحو 1200 عملية مُستهدفة في إطار ما يُعرّفه الجيش بأنه "تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار".واليوم الخميس وبعد أيام قليلة من اغتيال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، هيثم الطبطبائي، أصدر الحزب بيانا أكد فيه أن للبنان وشعبه الحق في اتخاذ كل ما يلزم لوقف العدو ومنع المساس بحرمة الوطن وسيادته.كما أصدر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بيانا بمناسبة ذكرى الاتفاق، قال فيه: "يصادف اليوم مرور عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي التزم به لبنان التزاما كاملا، في حين لا تزال إسرائيل ترفض تطبيقه، وقد نفّذ الجيش اللبناني واجباته كاملةً في منطقة انتشاره جنوب نهر الليطاني".

