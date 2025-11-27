عربي
تقارير: صبر إسرائيل وأمريكا ينفد بشأن عدم نزع سلاح "حزب الله" وقد يؤدي ذلك إلى حرب
تقارير: صبر إسرائيل وأمريكا ينفد بشأن عدم نزع سلاح "حزب الله" وقد يؤدي ذلك إلى حرب
تقارير: صبر إسرائيل وأمريكا ينفد بشأن عدم نزع سلاح "حزب الله" وقد يؤدي ذلك إلى حرب
سبوتنيك عربي
كشف مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن صبر إسرائيل وأمريكا "بدأ ينفد" إزاء فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.
ووفقا للمسؤولين في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" اللبناني يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة بناء مواقعه وقواعده".وحذر المسؤولون من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، نقاشا أمنيا حول لبنان، وتنامي قوة حزب "الله" اللبناني العسكرية، وذلك بعد مرور عام على دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ، وشارك في الاجتماع مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، بحسب "جيروزاليم بوست".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت مواقع إطلاق متعددة، ومنشأة لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية أخرى لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، إذ أُلقيت نحو 20 قذيفة على 10 أهداف مختلفة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارة كانت جزءا من سلسلة عمليات متواصلة نُفذت خلال العام الماضي لمواصلة إحباط جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة الإعمار، وتعزيز المكاسب العملياتية لإسرائيل من خلال حرمان التنظيم من قدراته وبنيته التحتية وعناصره.ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار، فقد قُتل أكثر من 370 "إرهابيا" خلال العام الماضي، ونُفذت نحو 1200 عملية مُستهدفة في إطار ما يُعرّفه الجيش بأنه "تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار".واليوم الخميس وبعد أيام قليلة من اغتيال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، هيثم الطبطبائي، أصدر الحزب بيانا أكد فيه أن للبنان وشعبه الحق في اتخاذ كل ما يلزم لوقف العدو ومنع المساس بحرمة الوطن وسيادته.كما أصدر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بيانا بمناسبة ذكرى الاتفاق، قال فيه: "يصادف اليوم مرور عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي التزم به لبنان التزاما كاملا، في حين لا تزال إسرائيل ترفض تطبيقه، وقد نفّذ الجيش اللبناني واجباته كاملةً في منطقة انتشاره جنوب نهر الليطاني".
تقارير: صبر إسرائيل وأمريكا ينفد بشأن عدم نزع سلاح "حزب الله" وقد يؤدي ذلك إلى حرب

19:08 GMT 27.11.2025
© AP Photo قوات المقاومة "حزب الله" في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017
 قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن صبر إسرائيل وأمريكا "بدأ ينفد" إزاء فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.
ووفقا للمسؤولين في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" اللبناني يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة بناء مواقعه وقواعده".
وحذر المسؤولون من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".
وقال المسؤولون: "حزب الله" اللبناني يتعافى يوما بعد يوم، وبدأ صبر إسرائيل وأمريكا ينفد، مما قد يؤدي إلى حدوث تصعيد".
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، نقاشا أمنيا حول لبنان، وتنامي قوة حزب "الله" اللبناني العسكرية، وذلك بعد مرور عام على دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ، وشارك في الاجتماع مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، بحسب "جيروزاليم بوست".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
"يونيفيل" يكشف عن "تحديات كثيرة" في الذكرى الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان
18:43 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت مواقع إطلاق متعددة، ومنشأة لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية أخرى لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، إذ أُلقيت نحو 20 قذيفة على 10 أهداف مختلفة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارة كانت جزءا من سلسلة عمليات متواصلة نُفذت خلال العام الماضي لمواصلة إحباط جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة الإعمار، وتعزيز المكاسب العملياتية لإسرائيل من خلال حرمان التنظيم من قدراته وبنيته التحتية وعناصره.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار، فقد قُتل أكثر من 370 "إرهابيا" خلال العام الماضي، ونُفذت نحو 1200 عملية مُستهدفة في إطار ما يُعرّفه الجيش بأنه "تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار".
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
رئيس الوزراء اللبناني: سلاح "حزب الله" لم ينجح في الردع ولم يحمي أو ينصر غزة
17:57 GMT
واليوم الخميس وبعد أيام قليلة من اغتيال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، هيثم الطبطبائي، أصدر الحزب بيانا أكد فيه أن للبنان وشعبه الحق في اتخاذ كل ما يلزم لوقف العدو ومنع المساس بحرمة الوطن وسيادته.
وجاء في البيان: "مرّ عام كامل على اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يشهد لبنان أي التزام من جانب إسرائيل بوقف هجماتها".
كما أصدر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بيانا بمناسبة ذكرى الاتفاق، قال فيه: "يصادف اليوم مرور عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي التزم به لبنان التزاما كاملا، في حين لا تزال إسرائيل ترفض تطبيقه، وقد نفّذ الجيش اللبناني واجباته كاملةً في منطقة انتشاره جنوب نهر الليطاني".
