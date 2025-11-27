https://sarabic.ae/20251127/يونيفيل-يكشف-عن-تحديات-كثيرة-في-الذكرى-الأولى-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-بلبنان-1107566225.html
سبوتنيك عربي
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، إن عاما مر على دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في جنوب لبنان، مؤكدة الالتزام بقرار... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
اليونيفيل
لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
وأضافت "يونيفيل" في بيان لها أنه "خلال العام الماضي، واصلت دورياتها، ودعمت إعادة انتشار الجيش اللبناني وعملياته لضمان حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني، إلى جانب المساعدة في فتح الطرق وإزالة المخاطر وتسهيل جهود التعافي".وشددت "يونيفيل" على أن "الاحترام التام للقرار 1701، نصا وروحا، يظل السبيل لضمان الهدوء الدائم وحماية المدنيين على طول الخط الأزرق والحفاظ على استقرار المنطقة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان
إسرائيل
الأخبار
ar_EG
اليونيفيل, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، إن عاما مر على دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في جنوب لبنان، مؤكدة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 كخطوة أساسية نحو الاستقرار.
وأضافت "يونيفيل" في بيان لها أنه "خلال العام الماضي، واصلت دورياتها، ودعمت إعادة انتشار الجيش اللبناني وعملياته لضمان حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني، إلى جانب المساعدة في فتح الطرق وإزالة المخاطر وتسهيل جهود التعافي".
وتابعت أنه "رغم الجهود المبذولة، إلا أنه لا تزال هناك "تحديثات كثيرة"، مع اكتشاف أسلحة ومعدات غير مصرح بها، واستمرار الجيش الإسرائيلي في الاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتسجيل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبري خلال العام الماضي".
وشددت "يونيفيل" على أن "الاحترام التام للقرار 1701، نصا وروحا، يظل السبيل لضمان الهدوء الدائم وحماية المدنيين على طول الخط الأزرق والحفاظ على استقرار المنطقة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.