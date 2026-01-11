https://sarabic.ae/20260111/تقارير-روبيو-ونتنياهو-يناقشان-الاحتجاجات-في-إيران-1109112626.html

تقارير: روبيو ونتنياهو يناقشان الاحتجاجات في إيران

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقش الاحتجاجات في إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب التقارير، روبيو ونتنياهو ناقشا، بالإضافة إلى إيران، الوضع في سوريا واتفاق السلام في غزة.في وقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال مقتل أي متظاهر. ويوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي استعداد واشنطن "لمساعدة" إيران.وفي وقت سابق من يوم السبت، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع عام 1979، مقطع فيديو آخر على منصة "إكس" يدعو فيه الشعب الإيراني إلى إضراب عام، مُشيراً إلى أن هدف الاحتجاجات هو الاستعداد للسيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، وكان قد دعا سابقاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل في إيران.ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، تصاعدت وتيرة المسيرات الاحتجاجية في إيران، عقب دعوة بهلوي. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات واسعة النطاق. وفي اليوم نفسه، انقطع الإنترنت في إيران.بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. انصبّ التركيز الرئيسي للاحتجاجات على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وخلفه عبد الناصر همتي.وفي عدة مدن إيرانية، تصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، ورافقها هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأُفيد عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

