مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اش باتيل، اليوم الخميس، عبر صفحته في منصة "إكس"، عن اعتقال المشتبه به في حادثة اغتيال الناشط والسياسي المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك.
وقال باتيل: "المشتبه به في حادث إطلاق النار المروّع، الذي أودى اليوم بحياة تشارلي كيرك، بات رهن الاحتجاز".
وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى.
وكانت الجامعة قد ذكرت في وقت سابق أن المهاجم لم يتم توقيفه بعد، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته
كما أعلن ترامب أنه طلب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على وفاة كيرك، وقال ترامب:
"تكريمًا لتشارلي كيرك، الأمريكي العظيم والوطنية الحقيقية، أوجه بإنزال جميع الأعلام الأمريكية في كامل أراضي الولايات المتحدة حتى الساعة 18:00 يوم الأحد (01:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين)".
من جانبه، علق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على اغتيال تشارلي كيرك، مؤكدًا أنه لا مكان للعنف في الولايات المتحدة.
وغرد بايدن على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "لا مكان في بلدنا لمثل هذا العنف. يجب أن ينتهي الآن. جيل وأنا ندعو لعائلة تشارلي كيرك وأحبائه".