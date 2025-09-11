https://sarabic.ae/20250911/أمريكا-ترصد-100-ألف-دولار-مكافأة-مقابل-معلومات-عن-المتورطين-في-اغتيال-تشارلي-كيرك-1104757410.html

أمريكا ترصد 100 ألف دولار مكافأة مقابل معلومات عن المتورطين في اغتيال تشارلي كيرك

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، اليوم الخميس، عن رصد مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال...

وجاء في بيان للمكتب: "يقدم "إف بي آي" مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال الشخص أو الأفراد المسؤولين عن مقتل تشارلي كيرك، أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر(أيلول) 2025، في جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، بولاية يوتا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا أمس الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.

