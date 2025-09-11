أمريكا ترصد 100 ألف دولار مكافأة مقابل معلومات عن المتورطين في اغتيال تشارلي كيرك
© AP Photo / Jeffrey Phelpsالناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك
الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك
© AP Photo / Jeffrey Phelps
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، اليوم الخميس، عن رصد مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال شخص أو أفراد مسؤولين عن مقتل الناشط السياسي تشارلي كيرك.
وجاء في بيان للمكتب: "يقدم "إف بي آي" مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال الشخص أو الأفراد المسؤولين عن مقتل تشارلي كيرك، أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر(أيلول) 2025، في جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، بولاية يوتا".
The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H— FBI (@FBI) September 11, 2025
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا أمس الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.
وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".
وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.