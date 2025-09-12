"كاميرة مراقبة" ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
"كاميرة مراقبة" ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك... فيديو
وفي الفيديو، لقطات لشاب، بملابس سوداء ويضع قبعة، وهو يترنح في شارع سكني بمدينة أوريم، وذلك حوالي الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة وادي يوتا القريبة.وحسب رواية مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، فقد وصل الشاب إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحا.وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلابا يغادرون عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبد خلف بعض المنازل.وفي مقطع آخر بثته وسائل إعلام أميركية، ظهر رجال الأمن وهم يمشطون منطقة تكثر فيها الأشجار، يُعتقد أنها المكان ذاته الذي رُصد فيه المشتبه به بعد الحادث.وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، لكنه لم يجزم بعد بأن الموقع هو نفسه الظاهر في الفيديو.وتواصل السلطات الفيدرالية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للقبض على مطلق النار، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد التحقيق، ومعتبرة مقاطع الفيديو التي جمعت من كاميرات المراقبة "دليلا محوريا" في القضية.وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.
"كاميرة مراقبة" ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك... فيديو

06:38 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 06:43 GMT 12.09.2025)
© Photo / wikipediaالسياسي الأمريكي الراحل مايكل كيرك مع الرئيس دونالد ترامب
السياسي الأمريكي الراحل مايكل كيرك مع الرئيس دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Photo / wikipedia
سربت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو حديث، فيه لقطات رصدت المشتبه به في اغتيال السياسي الأمريكي، تشارلي كيرك، حيث التقطته عدسة كاميرا لأحد المنازل القريبة من جامعة وادي يوتا، حيث كان كيرك يلقي كلمته.
وفي الفيديو، لقطات لشاب، بملابس سوداء ويضع قبعة، وهو يترنح في شارع سكني بمدينة أوريم، وذلك حوالي الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة وادي يوتا القريبة.
وحسب رواية مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، فقد وصل الشاب إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحا.

وبعد مرور قرابة 37 دقيقة، في تمام الساعة 12:29 ظهرا، وقع إطلاق النار الذي استهدف كيرك خلال إلقائه كلمة داخل الجامعة.

وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلابا يغادرون عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبد خلف بعض المنازل.

الشرطة كشفت أن المشتبه به كان يسير بترنح على الأرجح بسبب إخفائه بندقية قنص من طراز "ماوزر 60" تحت ملابسه، وهي السلاح الذي تم العثور عليه لاحقا متواريا في منطقة مشجرة قريبة.

وفي مقطع آخر بثته وسائل إعلام أميركية، ظهر رجال الأمن وهم يمشطون منطقة تكثر فيها الأشجار، يُعتقد أنها المكان ذاته الذي رُصد فيه المشتبه به بعد الحادث.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، لكنه لم يجزم بعد بأن الموقع هو نفسه الظاهر في الفيديو.
الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
أمريكا ترصد 100 ألف دولار مكافأة مقابل معلومات عن المتورطين في اغتيال تشارلي كيرك
أمس, 17:27 GMT
وتواصل السلطات الفيدرالية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للقبض على مطلق النار، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد التحقيق، ومعتبرة مقاطع الفيديو التي جمعت من كاميرات المراقبة "دليلا محوريا" في القضية.

وهز خبر وفاة السياسي الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك، إثر محاولة اغتيال، يوم أمس الأربعاء، الشارع الأمريكي، لما كان لكيرك من تأثير كبير على المجتمع الأمريكي، ولا سيما الشباب، بقيمه المحافظة، والداعية لتقديم المصالح الأمريكية قبل أي شيء آخر.

وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.
