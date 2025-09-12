https://sarabic.ae/20250912/كاميرة-مراقبة-ترصد-ملامح-المشتبه-به-في-اغتيال-تشارلي-كيرك-فيديو-1104769517.html
وفي الفيديو، لقطات لشاب، بملابس سوداء ويضع قبعة، وهو يترنح في شارع سكني بمدينة أوريم، وذلك حوالي الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة وادي يوتا القريبة.وحسب رواية مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، فقد وصل الشاب إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحا.وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلابا يغادرون عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبد خلف بعض المنازل.وفي مقطع آخر بثته وسائل إعلام أميركية، ظهر رجال الأمن وهم يمشطون منطقة تكثر فيها الأشجار، يُعتقد أنها المكان ذاته الذي رُصد فيه المشتبه به بعد الحادث.وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، لكنه لم يجزم بعد بأن الموقع هو نفسه الظاهر في الفيديو.وتواصل السلطات الفيدرالية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للقبض على مطلق النار، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد التحقيق، ومعتبرة مقاطع الفيديو التي جمعت من كاميرات المراقبة "دليلا محوريا" في القضية.وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.
06:38 GMT 12.09.2025
سربت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو حديث، فيه لقطات رصدت المشتبه به في اغتيال السياسي الأمريكي، تشارلي كيرك، حيث التقطته عدسة كاميرا لأحد المنازل القريبة من جامعة وادي يوتا، حيث كان كيرك يلقي كلمته.
وفي الفيديو، لقطات لشاب، بملابس سوداء ويضع قبعة، وهو يترنح في شارع سكني بمدينة أوريم، وذلك حوالي الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة وادي يوتا القريبة.
وحسب رواية مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، فقد وصل الشاب إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحا.
وبعد مرور قرابة 37 دقيقة، في تمام الساعة 12:29 ظهرا، وقع إطلاق النار الذي استهدف كيرك خلال إلقائه كلمة داخل الجامعة.
وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلابا يغادرون عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبد خلف بعض المنازل.
الشرطة كشفت أن المشتبه به كان يسير بترنح على الأرجح بسبب إخفائه بندقية قنص من طراز "ماوزر 60" تحت ملابسه، وهي السلاح الذي تم العثور عليه لاحقا متواريا في منطقة مشجرة قريبة.
وفي مقطع آخر بثته وسائل إعلام أميركية، ظهر رجال الأمن وهم يمشطون منطقة تكثر فيها الأشجار، يُعتقد أنها المكان ذاته الذي رُصد فيه المشتبه به بعد الحادث.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، لكنه لم يجزم بعد بأن الموقع هو نفسه الظاهر في الفيديو.
وتواصل السلطات الفيدرالية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للقبض على مطلق النار، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد التحقيق، ومعتبرة مقاطع الفيديو التي جمعت من كاميرات المراقبة "دليلا محوريا" في القضية.
وهز خبر وفاة السياسي الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك، إثر محاولة اغتيال، يوم أمس الأربعاء، الشارع الأمريكي، لما كان لكيرك من تأثير كبير على المجتمع الأمريكي، ولا سيما الشباب، بقيمه المحافظة، والداعية لتقديم المصالح الأمريكية قبل أي شيء آخر.
وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.