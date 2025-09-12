https://sarabic.ae/20250912/كاميرة-مراقبة-ترصد-ملامح-المشتبه-به-في-اغتيال-تشارلي-كيرك-فيديو-1104769517.html

"كاميرة مراقبة" ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك... فيديو

سربت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو حديث، فيه لقطات رصدت المشتبه به في اغتيال السياسي الأمريكي، تشارلي كيرك، حيث التقطته عدسة كاميرا لأحد المنازل القريبة من... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي الفيديو، لقطات لشاب، بملابس سوداء ويضع قبعة، وهو يترنح في شارع سكني بمدينة أوريم، وذلك حوالي الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة وادي يوتا القريبة.وحسب رواية مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، فقد وصل الشاب إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحا.وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلابا يغادرون عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبد خلف بعض المنازل.وفي مقطع آخر بثته وسائل إعلام أميركية، ظهر رجال الأمن وهم يمشطون منطقة تكثر فيها الأشجار، يُعتقد أنها المكان ذاته الذي رُصد فيه المشتبه به بعد الحادث.وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، لكنه لم يجزم بعد بأن الموقع هو نفسه الظاهر في الفيديو.وتواصل السلطات الفيدرالية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للقبض على مطلق النار، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد التحقيق، ومعتبرة مقاطع الفيديو التي جمعت من كاميرات المراقبة "دليلا محوريا" في القضية.وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.

