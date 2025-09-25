https://sarabic.ae/20250925/البوابات-الحديدية-المنتشرة-في-الضفة-الغربية-تفرض-واقعا-جديدا-على-حياة-الفلسطينيين---1105207963.html

البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين

تسعى إسرائيل لفرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي عبر السيطرة على المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو"، والتي تمتد على 60%من مساحة... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في نصب البوابات الحديدية والحواجز، لتصل إلى 84 بوابة منذ مطلع العام الحالي، وتؤثر هذه البوابات على حياة الفلسطينيين وتعيد تشكيل حياتهم اليومية، بطريقة أكثر صعوبة، وقد سببت هذه البوابات عزلا جغرافيا أدى إلى تضييق الحركة على الفلسطينيين.وفي خربة قلقس جنوبي مدينة الخليل، أغلق الجيش الإسرائيلي مدخل الخربة بوابات حديدية، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين، وعلى مقربة من البوابات الحديدية يطالع المواطن محمد الأطرش، كيف تغيرت الظروف، وكيف تحولت المنطقة إلى ما يشبه السجن المفتوح، والذي يتم إغلاقه كل يوم مع غياب الشمس.وقال المواطن محمد الأطرش لوكالة "سبوتنيك": "معاناة كبيرة كل يوم، ويأتي الجيش إلى هنا بشكل مستمر ويعتدي على الناس، ومن يستطيع الفرار يتجاوز البوابة، ومن لا يستطيع يتعرض للضرب والاعتداء من جنود الاحتلال، وفي بعض الأحيان يطلق الرصاص باتجاه المواطنين، الذين فقط يريدون المرور من المدخل الوحيد للخربة".وأضاف: "لا يكتفي جيش الاحتلال بإغلاق البوابة، بل يقوم بتدمير السيارات التي تساعد الناس في الوصول إلى البوابات، وفي الليل يأتي الجيش إلى هنا ويعتدي على من يجده في الشارع، لذلك بعد غروب الشمس يتم فرض منع التجول إلا للمضطرين، وهذا زاد في معاناة الناس، وأنا أعمل سائقا لنقل المواطنين من هذه البوابة إلى مدينة الخليل، وحركة التنقل أصبحت قليلة، لذلك العمل طوال النهار لا يوفر ربحا لإعالة أسرتي".وبحسب معطيات هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، فقد نصب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 29 بوابة حديدية جديدة خلال سبتمبر/أيلول الجاري، ليصل مجموع البوابات التي أقامها منذ بداية العام إلى 84 بوابة، فيما يبلغ العدد الإجمالي للحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية 995، بينها 911 حاجزا و84 بوابة.وفي بيت أمر شمالي الخليل، لا تختلف معاناة المواطنين جراء البوابات التي باتت تخنق البلدات والمدن الفلسطينية، حيث يشير المواطن إبراهيم محمد في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه البوابات الحديدية والكتل الخرسانية المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والبلدات، تسبب في عزل العائلات بعضها عن بعض، ما يضعف الروابط الاجتماعية، لأن التنقل بين المناطق أصبح فيه مخاطرة ويعتمد على فتح البوابة وإغلاقها".وأضاف: "هذه الظروف أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سبيل المثال أنا لم أستطع شراء ملابس ومستلزمات أولادي الخاصة بالمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، ودخلي لا يتجاوز 60 شيكلا يوميا، (نحو 18 دولارا)، وهذا لا يكفي لشيء، وعادة أعود لعائلتي بالخبز، أو ربما أعود فارغ اليدين".ويؤكد الباحث في حقوق الإنسان، هشام الشرباتي، أن "البوابات الإسرائيلية تشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، وما يحدث بسبب هذه البوابات بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "البوابات الحديدية أصبحت جزءا من نظام طويل لفرض خطة الضم الإسرائيلية".ويضيف الشرباتي لوكالة "سبوتنيك": "لا نتحدث فقط عن انتهاكات بحق المواطنين من خلال منعهم من الحركة والتنقل بحرية، لكن يبنى على ذلك أشكال مختلفة من الانتهاكات، فهذه البوابات والحواجز تؤثر على وصول المعلمين والطلاب إلى أماكنهم التعليمية، وبالتالي تشكل انتهاكا بحق التعليم، وتشكل انتهاكا بحق الصحة، فلا يوجد سهولة في نقل المرضى من خلال هذه البوابات إلى المشافي".ويتابع: "هناك أعداد جديدة من البوابات الحديدية، والتي يتم وضعها في مختلف المناطق بشكل متصاعد، وهذه البوابات تفصل مراكز المدن عن البلدات، وكذلك تفصل البلدات عن بعضها البعض، ما يؤثر على الفلسطينيين وعلى قدرتهم في بناء حياة مستقرة وطبيعية، وتزيد من العوائق على النشاط الاقتصادي".وبحسب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، فإن محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، محاصرة من 229 حاجزا و9 بوابات، وتختلف البوابات عن بعضها من خلال لونها الذي يرمز إلى حالة تلك البوابة، فإذا كانت ذات لون أصفر، فهذا يعني تقييد جزئي على الحركة، وإذا كانت ذات لون برتقالي فهي مغلقة غالبا، وأما اللون الأخضر يحتاج الفلسطيني إلى تصريح للمرور من خلالها، وإذا كانت البوابة ذات لون أسود أو أزرق فهي ضمن منطقة عسكرية مغلقة، وتحاصر تلك البوابات البلدات والمدن في الضفة الغربية، وتضاف إلى أعداد كبيرة من الحواجز، مما يقوض أي فرص للتواصل الجغرافي.وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، ويحذر عدد من الدول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.

