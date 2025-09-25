البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/البوابات-الحديدية-المنتشرة-في-الضفة-الغربية-تفرض-واقعا-جديدا-على-حياة-الفلسطينيين---1105207963.html
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
تسعى إسرائيل لفرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي عبر السيطرة على المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو"، والتي تمتد على 60%من مساحة... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T11:00+0000
2025-09-25T11:59+0000
فلسطين المحتلة
أخبار الضفة الغربية
مدينة الخليل
بوابات
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203605_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f83def419f63816307b94265c963a17.jpg
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في نصب البوابات الحديدية والحواجز، لتصل إلى 84 بوابة منذ مطلع العام الحالي، وتؤثر هذه البوابات على حياة الفلسطينيين وتعيد تشكيل حياتهم اليومية، بطريقة أكثر صعوبة، وقد سببت هذه البوابات عزلا جغرافيا أدى إلى تضييق الحركة على الفلسطينيين.وفي خربة قلقس جنوبي مدينة الخليل، أغلق الجيش الإسرائيلي مدخل الخربة بوابات حديدية، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين، وعلى مقربة من البوابات الحديدية يطالع المواطن محمد الأطرش، كيف تغيرت الظروف، وكيف تحولت المنطقة إلى ما يشبه السجن المفتوح، والذي يتم إغلاقه كل يوم مع غياب الشمس.وقال المواطن محمد الأطرش لوكالة "سبوتنيك": "معاناة كبيرة كل يوم، ويأتي الجيش إلى هنا بشكل مستمر ويعتدي على الناس، ومن يستطيع الفرار يتجاوز البوابة، ومن لا يستطيع يتعرض للضرب والاعتداء من جنود الاحتلال، وفي بعض الأحيان يطلق الرصاص باتجاه المواطنين، الذين فقط يريدون المرور من المدخل الوحيد للخربة".وأضاف: "لا يكتفي جيش الاحتلال بإغلاق البوابة، بل يقوم بتدمير السيارات التي تساعد الناس في الوصول إلى البوابات، وفي الليل يأتي الجيش إلى هنا ويعتدي على من يجده في الشارع، لذلك بعد غروب الشمس يتم فرض منع التجول إلا للمضطرين، وهذا زاد في معاناة الناس، وأنا أعمل سائقا لنقل المواطنين من هذه البوابة إلى مدينة الخليل، وحركة التنقل أصبحت قليلة، لذلك العمل طوال النهار لا يوفر ربحا لإعالة أسرتي".وبحسب معطيات هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، فقد نصب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 29 بوابة حديدية جديدة خلال سبتمبر/أيلول الجاري، ليصل مجموع البوابات التي أقامها منذ بداية العام إلى 84 بوابة، فيما يبلغ العدد الإجمالي للحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية 995، بينها 911 حاجزا و84 بوابة.وفي بيت أمر شمالي الخليل، لا تختلف معاناة المواطنين جراء البوابات التي باتت تخنق البلدات والمدن الفلسطينية، حيث يشير المواطن إبراهيم محمد في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه البوابات الحديدية والكتل الخرسانية المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والبلدات، تسبب في عزل العائلات بعضها عن بعض، ما يضعف الروابط الاجتماعية، لأن التنقل بين المناطق أصبح فيه مخاطرة ويعتمد على فتح البوابة وإغلاقها".وأضاف: "هذه الظروف أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سبيل المثال أنا لم أستطع شراء ملابس ومستلزمات أولادي الخاصة بالمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، ودخلي لا يتجاوز 60 شيكلا يوميا، (نحو 18 دولارا)، وهذا لا يكفي لشيء، وعادة أعود لعائلتي بالخبز، أو ربما أعود فارغ اليدين".ويؤكد الباحث في حقوق الإنسان، هشام الشرباتي، أن "البوابات الإسرائيلية تشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، وما يحدث بسبب هذه البوابات بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "البوابات الحديدية أصبحت جزءا من نظام طويل لفرض خطة الضم الإسرائيلية".ويضيف الشرباتي لوكالة "سبوتنيك": "لا نتحدث فقط عن انتهاكات بحق المواطنين من خلال منعهم من الحركة والتنقل بحرية، لكن يبنى على ذلك أشكال مختلفة من الانتهاكات، فهذه البوابات والحواجز تؤثر على وصول المعلمين والطلاب إلى أماكنهم التعليمية، وبالتالي تشكل انتهاكا بحق التعليم، وتشكل انتهاكا بحق الصحة، فلا يوجد سهولة في نقل المرضى من خلال هذه البوابات إلى المشافي".ويتابع: "هناك أعداد جديدة من البوابات الحديدية، والتي يتم وضعها في مختلف المناطق بشكل متصاعد، وهذه البوابات تفصل مراكز المدن عن البلدات، وكذلك تفصل البلدات عن بعضها البعض، ما يؤثر على الفلسطينيين وعلى قدرتهم في بناء حياة مستقرة وطبيعية، وتزيد من العوائق على النشاط الاقتصادي".وبحسب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، فإن محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، محاصرة من 229 حاجزا و9 بوابات، وتختلف البوابات عن بعضها من خلال لونها الذي يرمز إلى حالة تلك البوابة، فإذا كانت ذات لون أصفر، فهذا يعني تقييد جزئي على الحركة، وإذا كانت ذات لون برتقالي فهي مغلقة غالبا، وأما اللون الأخضر يحتاج الفلسطيني إلى تصريح للمرور من خلالها، وإذا كانت البوابة ذات لون أسود أو أزرق فهي ضمن منطقة عسكرية مغلقة، وتحاصر تلك البوابات البلدات والمدن في الضفة الغربية، وتضاف إلى أعداد كبيرة من الحواجز، مما يقوض أي فرص للتواصل الجغرافي.وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، ويحذر عدد من الدول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203605_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_463ffa76ceb047eb777296511d048d54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, مدينة الخليل, بوابات, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, مدينة الخليل, بوابات, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري

البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين

11:00 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 25.09.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تسعى إسرائيل لفرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي عبر السيطرة على المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو"، والتي تمتد على 60%من مساحة الضفة الغربية، أو غيرها من المناطق.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في نصب البوابات الحديدية والحواجز، لتصل إلى 84 بوابة منذ مطلع العام الحالي، وتؤثر هذه البوابات على حياة الفلسطينيين وتعيد تشكيل حياتهم اليومية، بطريقة أكثر صعوبة، وقد سببت هذه البوابات عزلا جغرافيا أدى إلى تضييق الحركة على الفلسطينيين.

وتشهد محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، تصاعدا كبيرا في أعداد البوابات الحديدية والحواجز، التي تقطع أوصال المدينة وتفرض قيودا تعسفية على حياة الفلسطينيين، لتتحول إلى أداة من أدوات العقاب الجماعي.

وفي خربة قلقس جنوبي مدينة الخليل، أغلق الجيش الإسرائيلي مدخل الخربة بوابات حديدية، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين، وعلى مقربة من البوابات الحديدية يطالع المواطن محمد الأطرش، كيف تغيرت الظروف، وكيف تحولت المنطقة إلى ما يشبه السجن المفتوح، والذي يتم إغلاقه كل يوم مع غياب الشمس.
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المواطن محمد الأطرش لوكالة "سبوتنيك": "معاناة كبيرة كل يوم، ويأتي الجيش إلى هنا بشكل مستمر ويعتدي على الناس، ومن يستطيع الفرار يتجاوز البوابة، ومن لا يستطيع يتعرض للضرب والاعتداء من جنود الاحتلال، وفي بعض الأحيان يطلق الرصاص باتجاه المواطنين، الذين فقط يريدون المرور من المدخل الوحيد للخربة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "لا يكتفي جيش الاحتلال بإغلاق البوابة، بل يقوم بتدمير السيارات التي تساعد الناس في الوصول إلى البوابات، وفي الليل يأتي الجيش إلى هنا ويعتدي على من يجده في الشارع، لذلك بعد غروب الشمس يتم فرض منع التجول إلا للمضطرين، وهذا زاد في معاناة الناس، وأنا أعمل سائقا لنقل المواطنين من هذه البوابة إلى مدينة الخليل، وحركة التنقل أصبحت قليلة، لذلك العمل طوال النهار لا يوفر ربحا لإعالة أسرتي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبحسب معطيات هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، فقد نصب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 29 بوابة حديدية جديدة خلال سبتمبر/أيلول الجاري، ليصل مجموع البوابات التي أقامها منذ بداية العام إلى 84 بوابة، فيما يبلغ العدد الإجمالي للحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية 995، بينها 911 حاجزا و84 بوابة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي بيت أمر شمالي الخليل، لا تختلف معاناة المواطنين جراء البوابات التي باتت تخنق البلدات والمدن الفلسطينية، حيث يشير المواطن إبراهيم محمد في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه البوابات الحديدية والكتل الخرسانية المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والبلدات، تسبب في عزل العائلات بعضها عن بعض، ما يضعف الروابط الاجتماعية، لأن التنقل بين المناطق أصبح فيه مخاطرة ويعتمد على فتح البوابة وإغلاقها".
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقال إبراهيم محمد لـ"سبوتنيك": "هذه البوابات تخلق واقعا جديدا، ويزداد صعوبة، وتؤثر على علاقات الناس، وعلى دخلهم وعلى جميع مناحي الحياة، حيث يضطر المواطنون إلى التنقل عبر أكثر من وسيلة مواصلات، وحتى منهم من يتنقل على العربة التي يجرها الحصان".

© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "هذه الظروف أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سبيل المثال أنا لم أستطع شراء ملابس ومستلزمات أولادي الخاصة بالمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، ودخلي لا يتجاوز 60 شيكلا يوميا، (نحو 18 دولارا)، وهذا لا يكفي لشيء، وعادة أعود لعائلتي بالخبز، أو ربما أعود فارغ اليدين".
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويؤكد الباحث في حقوق الإنسان، هشام الشرباتي، أن "البوابات الإسرائيلية تشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، وما يحدث بسبب هذه البوابات بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "البوابات الحديدية أصبحت جزءا من نظام طويل لفرض خطة الضم الإسرائيلية".
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف الشرباتي لوكالة "سبوتنيك": "لا نتحدث فقط عن انتهاكات بحق المواطنين من خلال منعهم من الحركة والتنقل بحرية، لكن يبنى على ذلك أشكال مختلفة من الانتهاكات، فهذه البوابات والحواجز تؤثر على وصول المعلمين والطلاب إلى أماكنهم التعليمية، وبالتالي تشكل انتهاكا بحق التعليم، وتشكل انتهاكا بحق الصحة، فلا يوجد سهولة في نقل المرضى من خلال هذه البوابات إلى المشافي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتابع: "هناك أعداد جديدة من البوابات الحديدية، والتي يتم وضعها في مختلف المناطق بشكل متصاعد، وهذه البوابات تفصل مراكز المدن عن البلدات، وكذلك تفصل البلدات عن بعضها البعض، ما يؤثر على الفلسطينيين وعلى قدرتهم في بناء حياة مستقرة وطبيعية، وتزيد من العوائق على النشاط الاقتصادي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبحسب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، فإن محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، محاصرة من 229 حاجزا و9 بوابات، وتختلف البوابات عن بعضها من خلال لونها الذي يرمز إلى حالة تلك البوابة، فإذا كانت ذات لون أصفر، فهذا يعني تقييد جزئي على الحركة، وإذا كانت ذات لون برتقالي فهي مغلقة غالبا، وأما اللون الأخضر يحتاج الفلسطيني إلى تصريح للمرور من خلالها، وإذا كانت البوابة ذات لون أسود أو أزرق فهي ضمن منطقة عسكرية مغلقة، وتحاصر تلك البوابات البلدات والمدن في الضفة الغربية، وتضاف إلى أعداد كبيرة من الحواجز، مما يقوض أي فرص للتواصل الجغرافي.
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، ويحذر عدد من الدول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала