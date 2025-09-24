‌‏الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن بشكل فوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لإعادة-فتح-معبر-الكرامة-مع-الأردن-فوراً-1105201742.html
‌‏الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن بشكل فوري
‌‏الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن بشكل فوري
سبوتنيك عربي
أوعزت وزارة الخارجية الفلسطينية لسفارات وبعثات دولة فلسطين بتكثيف التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح جريمة... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T11:35+0000
2025-09-24T11:59+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103463/76/1034637643_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3c56901318c468e4047d529ef972c4ce.jpg
وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على ضرورة المطالبة بحشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لإعادة فتحه فوراً، حيث أنه المعبر الوحيد لتنقل اكثر من ٣ مليون فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، وأن إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، ويصبح الاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن اعمالهم ودراستهم وأسرهم وغير قادرين على السفر بهدف العلاج.وأكد البيان، أن "إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال"،وتنظر الوزارة الفلسطينية، بخطورة بالغة لإغلاق معبر الكرامة، وتشير إلى التخوفات الكبيرة من سياسة الاحتلال القائمة على تصعيد الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض عليها عبر اجراءات أحادية الجانب غير القانونية بهدف تفجير أوضاعها، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتطبيق مبدأ حل الدولتين.وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الدول بسرعة التدخل الحقيقي والعملي لوقف اجراءات الاحتلال ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم".وقال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، في وقت سابق، إن إسرائيل أبلغت الهيئة بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الأحد الماضي، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر مجددًا.يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت يوم السبت الماضي، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الأحد الماضي، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للحادثة، واعتبارها "خرقا للقانون، وتهديدا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى بدء الأجهزة الرسمية تحقيقا في الحادثة.وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".
https://sarabic.ae/20250919/إسرائيل-تغلق-معبر-الكرامة-الحدودي-مع-الأردن-وتعيد-حافلات-المسافرين-1105018014.html
https://sarabic.ae/20250209/-حفاظا-على-الكرامة-الصليب-الأحمر-يدعو-لإجراء-عمليات-تبادل-الأسرى-بشكل-غير-علني-1097602947.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103463/76/1034637643_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_62682d5dcfc8456be1da2c18f47594e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

‌‏الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن بشكل فوري

11:35 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 24.09.2025)
© Sputnik . Firas al-Ahmad معبر نصيب الحدودي "على أتم الاستعداد" لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن
 معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبر
أوعزت وزارة الخارجية الفلسطينية لسفارات وبعثات دولة فلسطين بتكثيف التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح جريمة اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق معبر الكرامة.
وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على ضرورة المطالبة بحشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لإعادة فتحه فوراً، حيث أنه المعبر الوحيد لتنقل اكثر من ٣ مليون فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، وأن إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، ويصبح الاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن اعمالهم ودراستهم وأسرهم وغير قادرين على السفر بهدف العلاج.
وأكد البيان، أن "إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال"،
وتنظر الوزارة الفلسطينية، بخطورة بالغة لإغلاق معبر الكرامة، وتشير إلى التخوفات الكبيرة من سياسة الاحتلال القائمة على تصعيد الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض عليها عبر اجراءات أحادية الجانب غير القانونية بهدف تفجير أوضاعها، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الدول بسرعة التدخل الحقيقي والعملي لوقف اجراءات الاحتلال ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم".
وقال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، في وقت سابق، إن إسرائيل أبلغت الهيئة بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين.
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن وتعيد حافلات المسافرين
19 سبتمبر, 07:10 GMT
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الأحد الماضي، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر مجددًا.
يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.
وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت يوم السبت الماضي، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الأحد الماضي، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.
كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين من دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
" حفاظا على الكرامة"... الصليب الأحمر يدعو لإجراء عمليات تبادل الأسرى بشكل غير علني
9 فبراير, 07:11 GMT
وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للحادثة، واعتبارها "خرقا للقانون، وتهديدا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى بدء الأجهزة الرسمية تحقيقا في الحادثة.
وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала