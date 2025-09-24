https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لإعادة-فتح-معبر-الكرامة-مع-الأردن-فوراً-1105201742.html

‌‏الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن بشكل فوري

وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على ضرورة المطالبة بحشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لإعادة فتحه فوراً، حيث أنه المعبر الوحيد لتنقل اكثر من ٣ مليون فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، وأن إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، ويصبح الاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن اعمالهم ودراستهم وأسرهم وغير قادرين على السفر بهدف العلاج.وأكد البيان، أن "إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال"،وتنظر الوزارة الفلسطينية، بخطورة بالغة لإغلاق معبر الكرامة، وتشير إلى التخوفات الكبيرة من سياسة الاحتلال القائمة على تصعيد الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض عليها عبر اجراءات أحادية الجانب غير القانونية بهدف تفجير أوضاعها، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتطبيق مبدأ حل الدولتين.وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الدول بسرعة التدخل الحقيقي والعملي لوقف اجراءات الاحتلال ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم".وقال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، في وقت سابق، إن إسرائيل أبلغت الهيئة بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أمر بإغلاق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الأحد الماضي، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر مجددًا.يأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، إغلاق المعبر وأرجعت حافلات المسافرين، التي انطلقت رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه.وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، أعلنت يوم السبت الماضي، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الأحد الماضي، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.وكان الأردن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر الجسر بعد إغلاقه من الجانب الآخر (الإسرائيلي)، إثر حادثة إطلاق نار عند "معبر اللنبي"، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للحادثة، واعتبارها "خرقا للقانون، وتهديدا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى بدء الأجهزة الرسمية تحقيقا في الحادثة.وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في إدانة أعمال العنف ورفض أي تصرفات غير قانونية تؤثر على مصالحه ودوره الإنساني".

