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" حفاظا على الكرامة"... الصليب الأحمر يدعو لإجراء عمليات تبادل الأسرى بشكل غير علني
" حفاظا على الكرامة"... الصليب الأحمر يدعو لإجراء عمليات تبادل الأسرى بشكل غير علني
سبوتنيك عربي
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تُسهّل عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين بين إسرائيل وحماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، جميع الأطراف إلى إجراء... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T07:11+0000
2025-02-09T07:11+0000
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جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، حيث أعربت عن "قلق متزايد إزاء الظروف المحيطة بعمليات الإفراج"، حسبما نقلت وكالة أنباء "معا".وأكدت اللجنة في بيانها: "نحث جميع الأطراف، بما في ذلك الوسطاء، على تحمل مسؤولياتهم لضمان أن تتم العمليات المقبلة بشكل غير علني، وذلك حفاظاً على خصوصية الأفراد وكرامتهم".وفي وقت سابق، رحبت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أمس السبت، بالمحتجزين الثلاثة الذين أفرجت عنهم "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.وقال ديوان نتنياهو، في بيان له، إن "المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام"، مؤكدا أن مشهد اليوم كان صادما وسيكون هناك رد، كما جدد التأكيد على التزام الحكومة الإسرائيلية باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين.من جهتها، قالت "كتائب القسام"، إنها "أفرجت عن عدد من أسرى العدو لديها، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".وأضافت أن "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد الشعب ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".وأكدت الكتائب "رفضها لكل مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمها الراسخ على إفشالها"، مشيرا إلى أن "النصر المطلق، الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً، أوهام تحَطمت على أرض غزة العزة للأبد".وسلمت "كتائب القسام"، أمس السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250208/بعد-إسرائيل-حماس-تعلق-على-تردي-الحالة-الصحية-للأسرى-1097592729.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

" حفاظا على الكرامة"... الصليب الأحمر يدعو لإجراء عمليات تبادل الأسرى بشكل غير علني

07:11 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana"كتائب القسام" تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين من دير البلح
كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين من دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تُسهّل عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين بين إسرائيل وحماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، جميع الأطراف إلى إجراء العمليات المقبلة بشكل "غير علني".
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، حيث أعربت عن "قلق متزايد إزاء الظروف المحيطة بعمليات الإفراج"، حسبما نقلت وكالة أنباء "معا".
وأكدت اللجنة في بيانها: "نحث جميع الأطراف، بما في ذلك الوسطاء، على تحمل مسؤولياتهم لضمان أن تتم العمليات المقبلة بشكل غير علني، وذلك حفاظاً على خصوصية الأفراد وكرامتهم".
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
بعد إسرائيل... "حماس" تعلق على "تردي الحالة الصحية للأسرى"
أمس, 12:54 GMT
وفي وقت سابق، رحبت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أمس السبت، بالمحتجزين الثلاثة الذين أفرجت عنهم "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال ديوان نتنياهو، في بيان له، إن "المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام"، مؤكدا أن مشهد اليوم كان صادما وسيكون هناك رد، كما جدد التأكيد على التزام الحكومة الإسرائيلية باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين.
من جهتها، قالت "كتائب القسام"، إنها "أفرجت عن عدد من أسرى العدو لديها، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة
أمس, 21:40 GMT
وأضافت أن "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد الشعب ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".
وأكدت الكتائب "رفضها لكل مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمها الراسخ على إفشالها"، مشيرا إلى أن "النصر المطلق، الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً، أوهام تحَطمت على أرض غزة العزة للأبد".
وسلمت "كتائب القسام"، أمس السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
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