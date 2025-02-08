https://sarabic.ae/20250208/بعد-إسرائيل-حماس-تعلق-على-تردي-الحالة-الصحية-للأسرى-1097592729.html
بعد إسرائيل... "حماس" تعلق على "تردي الحالة الصحية للأسرى"
بعد إسرائيل... "حماس" تعلق على "تردي الحالة الصحية للأسرى"
سبوتنيك عربي
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الصحي الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون المحررون في إطار صفقة التبادل مع إسرائيل. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T12:54+0000
2025-02-08T12:54+0000
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وفي بيان رسمي، أكدت "حماس" أن ما ظهر من معاناة صحية شديدة يكشف مجددا حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.كما شددت الحركة على "الفارق الشاسع بين التعامل الإنساني والأخلاقي للمقاومة مع الأسرى الإسرائيليين، مقابل ما وصفتها بـ"الممارسات القمعية والوحشية" للاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين"، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.وفي وقت سابق اليوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250208/ديوان-نتنياهو-المشهد-الفظيع-لظهور-الرهائن-في-غزة-لن-يمر-مرور-الكرام-1097589161.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
بعد إسرائيل... "حماس" تعلق على "تردي الحالة الصحية للأسرى"
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الصحي الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون المحررون في إطار صفقة التبادل مع إسرائيل.
وفي بيان رسمي، أكدت
"حماس" أن ما ظهر من معاناة صحية شديدة يكشف مجددا حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن تحويل 7 أسرى فور الإفراج عنهم إلى المستشفيات، دليل واضح على سياسة التنكيل الممنهج التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية، والتي تصل إلى مستوى "القتل البطيء" من خلال التعذيب والإهمال الطبي.
كما شددت الحركة على "الفارق الشاسع بين التعامل الإنساني والأخلاقي للمقاومة مع الأسرى الإسرائيليين، مقابل ما وصفتها بـ"الممارسات القمعية والوحشية" للاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين"، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
وفي وقت سابق اليوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.
فيما قال ديوان نتنياهو، في بيان له، إن "المشهد الفظيع لظهور المحتجزين في غزة لن يمر مرور الكرام"
، مؤكدا أن مشهد اليوم كان صادما وسيكون هناك رد.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة
إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.