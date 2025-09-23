https://sarabic.ae/20250923/دول-غربية-تطالب-إسرائيل-بإعادة-فتح-الممر-الطبي-للضفة-والقدس-لاستئناف-إجلاء-المرضى-من-غزة-1105148928.html

دول غربية تطالب إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي للضفة والقدس لاستئناف إجلاء المرضى من غزة

دول غربية تطالب إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي للضفة والقدس لاستئناف إجلاء المرضى من غزة

أكد وزراء خارجية عدد من الدول الغربية، في بيان اليوم الثلاثاء، على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق علاج مرضى قطاع غزة، مع استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع". 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال البيان إن الدول مستعدة لدعم علاج مرضى غزة في الضفة الغربية، عبر تمويل أو كادر طبي أو معدات، مطالبين إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي للضفة والقدس لاستئناف إجلاء المرضى من غزة.ووفقا لبيان وزراء خارجية تلك الدول، تم مطالبة إسرائيل برفع قيود توريد الأدوية والمعدات الطبية لقطاع غزة، وفق القانون الدولي.وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الموقعة على البيان وعددها 25 دولة، ولم تكن الولايات المتحدة من ضمن الدول الموقعة.وأصدرت المملكة العربية السعودية وفرنسا، في وقت سابق من اليوم، بيانا مشتركا عقب انتهاء المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد في مدينة نيويورك الأمريكية.وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نحن قادة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، نثمن الدول التي اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، في لحظة تاريخية حاسمة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".وأوضح البيان أن "الوقت قد حان لينتقل المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، ونثمّن الجهود المهمة التي بذلها الرؤساء السبعة عشر لفرق العمل المنبثقة عن المؤتمر لرسم طريق التنفيذ السريع لحل الدولتين، وندعو جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها، ونرحّب بالتعهدات والإجراءات التي بادرت إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".ورحبت باريس والرياض، "باعتراف كل من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين، كما أُعلن رسميًا اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وندعو الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى الانضمام إلى هذا المسار".جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي، ولكن العوائق التي تشمل رفض حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الاعتراف بإسرائيل، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والانقسامات الفلسطينية، والعنف المستمر المتبادل، بالإضافة إلى الجمود السياسي بين الأطراف، تعوق تحقيق هذا الحل حتى الآن.

