عائلة فلسطينية تكافح للحفاظ على أرضها شمالي الضفة الغربية في مواجهة قرار الهدم الإسرائيلي

تشهد الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، تصاعدا في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، حيث... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وكشف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن التفاصيل الكاملة لخطة فرض السيادة على الضفة الغربية التي تتضمن خرائط مفصلة أعدتها مديرية الاستيطان التابعة لوزارة الجيش خلال الأشهر الأخيرة، وأعلن سموتريتش عزمهم ضم 82 في المئة من مساحة الضفة الغربية، مشددا على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية"."مزرعة حاكورتنا" تقاوم قرار الهدممنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2023، وفي موازاة الممارسات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تلقي بظلالها على الواقع الفلسطيني، تزداد ظروف الفلسطينيين صعوبة مع تصاعد عمليات الهدم والاستيطان.وكانت السلطات الإسرائيلية أخطرت عائلة الطنيب، الشهر الماضي، بوقف العمل وإزالة جميع المنشآت، والتي تشمل بيوت لتربية الأسماك وبيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية أخرى، بحجة عدم الحصول على الترخيص.ويقول المزارع الفلسطيني فايز الطنيب لوكالة "سبوتنيك": "سلّم الاحتلال زوجتي وابني، قرارات بوقف العمل في المزرعة، إلى حين هدم كل المنشآت الزراعية المقامة عليها منذ عقود، بحجة عدم الترخيص، والهدف هو المصادرة وهدم المزرعة التي نعمل فيها منذ 40 عاما".ويضيف: "مساحة المزرعة 70 دونم، ويوجد فيها 15 بيت بلاستيكي، و12 دونم مزروعة بالفاكهة، و20 دونم خضار، وتحتوي على خلايا نحل و"برك" للسمك، ناهيك أن لهذه المزرعة تاريخ وتشارك في نشاطات بيئية على المستوى المحلي والدولي، وحصلت على شهادات دولية، والآن هي مهددة بالهدم والمصادرة".وبسبب الحرب على قطاع غزة، منعت السلطات الإسرائيلية عائلة الطنيب من الوصول إلى أرضهم لأشهر عدة، ومن ثم سمح لهم للوصول للمزرعة التي كانت في حالة سيئة للغاية، ليبدأ فصل جديد من التعب والعناية بالأرض".ومنى الطنيب لها حكاية قديمة مع هذه المزرعة، فقد بدأت العمل منذ تأسيسها قبل 4 عقود، وتوجد هنا مع زوجها وأولادها، لكن الألم يعتصرها جراء القرار الإسرائيلي بوقف العمل وهدم المزرعة، لكنها تصر على البقاء في أرضها والمحافظة عليها.وتقول منى الطنيب لـ "سبوتنيك": "هذه المزرعة بالنسبة لي حياتي، فمنذ 40 عاما، أعمل فيها، وتربطني بها علاقة قوية، وقد بذلنا جهود كبيرة إلى تحويلها إلى مزرعة نموذجية، وتعبنا لسنوات، وتعرضنا للتضيق من قبل الاحتلال مرات عدة، وقام الاحتلال ببناء مصانع تحيط بالمزرعة، وبالرغم من كل ذلك صمدنا وبقينا في الأرض التي تمثل الوطن والحياة، وكل ذرة تراب فيها له حكاية نذكرها بتفاصيلها".ويحاصر الجدار الإسرائيلي ومصانع استيطانية إسرائيلية المزرعة من ثلاث جهات، والوصول إليها يتم عبر طريق ترابي وحيد تحت مراقبة السلطات الإسرائيلية، ويقف جنود في برج عسكري مقابل للمزرعة، يرقبون كل حركة في المنطقة، وتنتشر كاميرات المراقبة على طول الجدار الفاصل.ويقول سهيل سلمان منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية: "واجهت عائلة الطنيب، منذ تأسيس المزرعة عام 1984، محاولات عدة لمصادرة الأرض تحت ذرائع كثيرة، وقد خسرت من المزرعة 16دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) في عام 2002 لصالح جدار الفصل العنصري، وبعد خطة الضم الإسرائيلية الأخيرة تواجه العائلة وكذلك سكان الضفة الغربية خطرا كبيرا يتمثل بمصادرة الأرض ومحاولة تهجير السكان".ويضيف سلمان لوكالة "سبوتنيك": "يهدف مخطط الاحتلال إلى مصادرة أراضي المواطنين والتضيق على السكان بكل الأشكال لإجبارهم على الرحيل، وما يحدث ليس بمعزل عن حرب الإبادة في قطاع غزة، ولا بمعزل عن اعتداءات المستوطنين التي زادت بشكل كبير، وكذلك الاستيطان الرعوي الذي بات يسيطر على قرابة 14%من مساحة الضفة الغربية".ويتابع: "أمام هذه الحرب الكبيرة التي يخوضها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، لا يوجد خيار أمام الفلسطينيين سوى الوحدة والصمود في وجه مخططات الاحتلال التي تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني، وشعبنا في صراع منذ قرابة قرن من الزمن، واستطاع إفشال مشاريع التهويد القديمة، وإن شاء الله يفشل مخططات الاحتلال التي تهدف لتهجيره".وتظهر التقديرات الأولية لجـهـاز الـمـركـزي للإحصاء الـفلسطيني، إلى انخفاض في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ارتفع عدد البؤر الاستيطانية بنسبة 40%، ووفقا للقناة فإنَ عدد المستوطنات ارتفع من 128 إلى 178 مستوطنة.

