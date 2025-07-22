https://sarabic.ae/20250722/فلسطيني-يعيش-في-حافلة-معطلة-بعد-نزوحه-قسرا-من-مخيم-طولكرم-شمالي-الضفة-الغربية--1102871711.html

فلسطيني يعيش في حافلة معطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

فلسطيني يعيش في حافلة معطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، ويغلق الجيش... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T11:30+0000

2025-07-22T11:30+0000

2025-07-22T11:35+0000

فلسطين المحتلة

أخبار الضفة الغربية

طولكرم

نزوح

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102869514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cc7ee4ca06594cd0115b927fd1bbcb0.jpg

وفي طولكرم شمالي الضفة الغربية، تعيش المدينة ومخيميها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع استمرار الحصار المطبق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وتوسع العملية العسكرية، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد أغلبية سكانها.ويقول الحاج عبد السلام لوكالة "سبوتنيك": "لقد نزحنا من مخيم طولكرم، ولم نجد مكانا نذهب إليه، ولم نستطع تأمين منزل، وهذه الحافلة لصديقي وهي متعطلة، فقمت بإغلاقها بواسطة ألواح معدنية، وساعدني الجيران في إغلاق الثقوب بمادة عازلة لمنع الحشرات من دخول الحافلة، لكن درجة الحرارة في النهار مرتفعة جدا داخل الحافلة لذلك لا ندخلها في النهار إلا قليلا، وندخل إلى الحافلة في الليل بعدما تنخفض درجة الحرارة".ويضيف: "أجبرنا الاحتلال على النزوح قسرا من المخيم، وتركنا خلفنا كل شيء تقريبا، وبتنا نبحث عن مكان نعيش فيه، فلم نجد سوى هذا الحديد المهترئ"، وأردف: "أعيش مع زوجتي هنا، حيث نواجه ظروفا صعبة في منطقة نائية لا تصلح للسكن، وجزء من عائلتي يوجد في مراكز الإيواء، ولا نستطيع أن نجتمع بسبب ضيق المساحة، وقمت ببناء منافع للصمود في هذه المنطقة البعيدة عن السكان".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الهدم في مخيم طولكرم بوتيرة عالية، ويستهدف المزيد من المباني السكنية، مع سماع دوي انفجارات تهز المخيم ومحيطه.ويقول فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم لـ "سبوتنيك": "لا تزال عمليات الهدم التي تقوم بها جرافات الاحتلال مستمرة داخل مخيم طولكرم، وعدد النازحين من المخيم بلغ 15 ألف نازح، ويواجهون ظروف صعبة، وقد تم تهجيرهم تحت تهديد السلاح، ومنهم من ذهب إلى مراكز الإيواء وإلى المدارس وعند الأقرباء، ومنهم من أضطر للحصول على مأوى في مناطق نائية، مثل الحاج عبد السلام عودة، وهو نازح من بين 25 ألف نازح من طولكرم، ويعيش داخل حافلة في أرضه الواقعة في منطقة بعيدة عن المناطق السكنية".ويضيف: "الحافلة ليست سكنا مريحا لا في الصيف ولا في الشتاء، لكن الظروف التي يشهدها شمال الضفة تجبر الكثير من السكان على التأقلم مع الوضع الحالي، ويوجد كثير من النازحين يعيشون في شتات، قسم منهم في مراكز الإيواء وقسم في أماكن أخرى، ويواجهون واقعا صعبا".ويقول عبد السلام عودة لوكالة "سبوتنيك": "قبل عدة أيام ذهبت إلى المخيم، والحمد لله وجدت بيتي لم يهدم، لكن داخله مدمر، حتى غرفة النوم قام جيش الاحتلال بتكسيرها، وكل محتويات البيت لم تعد صالحة للاستخدام".ويؤكد أنه "من الصعب في الوقت الحالي أن نجتمع مع جميع أفراد الأسرى في مكان واحد، بسبب ضيق المساحة، ولكني أذهب لزيارتهم، وأواجه صعوبة في السير لمسافة بعيدة في منطقة نائية، لغاية الوصول إلى الطريق العام، وأنا في هذا العمر أشعر بتعب كبير كلما قطعت هذه المسافة، لذلك أضطر للبقاء غالبية الأيام بالقرب من الحافلة".وكان الجيش الإسرائيلي أجبر أكثر من 90% من أهالي مخيم طولكرم ومخيم نور شمس على النزوح، حيث هُجّر قسرا أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، تضم ما يزيد على 25 ألف مواطن، ولجأ أغلبية السكان إلى منازل أقارب داخل مدينة طولكرم وضواحيها، بينما جرى استقبال آخرين في مراكز إيواء، ومن تبقى من المواطنين الذين لم ينزحوا من المخيمين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، حيث يواجه الأهالي نقصا حادا في المياه والكهرباء مع شح شديد في المواد الغذائية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "المستوطنون والقوات الإسرائيلية، كثفوا الهجمات وقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت العمليات في الضفة الغربية على هدم مئات المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي قسرا"، مشيرة إلى أن "العمليات تساهم في ترسيخ سياسة ضم إسرائيل أراضي الضفة في انتهاك للقانون الدولي".

فلسطين المحتلة

طولكرم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, طولكرم, نزوح, تقارير سبوتنيك, حصري