https://sarabic.ae/20250930/إصابة-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-دهس-جنوبي-الضفة-الغربية-1105461534.html

إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أصيب إسرائيليان اثنان فى حادث دهس بسيارة على طريق الحضر بالقرب من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T13:42+0000

2025-09-30T13:42+0000

2025-09-30T13:42+0000

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن إصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس قرب مستوطنة "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، فيما تم تحييد منفذ العملية.وأوضحت "القناة 12" الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على سائق السيارة الذي نفذ الهجوم المشتبه به قبل إلقاء القبض عليه.وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن "منفذ العملية حاول أيضا طعن مدنيين اثنين آخرين، في وقت تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بإقامة حواجز على الطرق وتطويق القرى، وتفتيش المنطقة".ولفتت القناة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة في الهجوم، فضلا عن إصابة شخص آخر بجروح طفيفة.ويشار إلى أنه في السابع من شهر مايو/أيار الماضي، أصيب جندي إسرائيلي في عملية دهس في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوقوع عملية دهس في الضفة الغربية لجندي إسرائيلي في مدينة الخليل، مؤكدة أنه تم تحييد منفذها.وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنه "تم إجلاء الجندي الذي تعرض للدهس قرب مفترق "الخراف" (الخليل) إلى مستشفى "تشعاري تسيدك" في القدس، فيما تم تحييد السائق".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه تلقى أمرا بحدوث عملية دهس في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأن التحقق من التفاصيل جار.وأمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".

https://sarabic.ae/20250928/الجيش-الإسرائيلي-يشدد-الإجراءات-العسكرية-في-الضفة-الغربية-1105365873.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل