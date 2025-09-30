إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن إصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس قرب مستوطنة "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، فيما تم تحييد منفذ العملية.وأوضحت "القناة 12" الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على سائق السيارة الذي نفذ الهجوم المشتبه به قبل إلقاء القبض عليه.وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن "منفذ العملية حاول أيضا طعن مدنيين اثنين آخرين، في وقت تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بإقامة حواجز على الطرق وتطويق القرى، وتفتيش المنطقة".ولفتت القناة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة في الهجوم، فضلا عن إصابة شخص آخر بجروح طفيفة.ويشار إلى أنه في السابع من شهر مايو/أيار الماضي، أصيب جندي إسرائيلي في عملية دهس في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوقوع عملية دهس في الضفة الغربية لجندي إسرائيلي في مدينة الخليل، مؤكدة أنه تم تحييد منفذها.وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنه "تم إجلاء الجندي الذي تعرض للدهس قرب مفترق "الخراف" (الخليل) إلى مستشفى "تشعاري تسيدك" في القدس، فيما تم تحييد السائق".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه تلقى أمرا بحدوث عملية دهس في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأن التحقق من التفاصيل جار.وأمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

أصيب إسرائيليان اثنان فى حادث دهس بسيارة على طريق الحضر بالقرب من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن إصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس قرب مستوطنة "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، فيما تم تحييد منفذ العملية.
وأوضحت "القناة 12" الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على سائق السيارة الذي نفذ الهجوم المشتبه به قبل إلقاء القبض عليه.
وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن "منفذ العملية حاول أيضا طعن مدنيين اثنين آخرين، في وقت تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بإقامة حواجز على الطرق وتطويق القرى، وتفتيش المنطقة".
ولفتت القناة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة في الهجوم، فضلا عن إصابة شخص آخر بجروح طفيفة.
ويشار إلى أنه في السابع من شهر مايو/أيار الماضي، أصيب جندي إسرائيلي في عملية دهس في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوقوع عملية دهس في الضفة الغربية لجندي إسرائيلي في مدينة الخليل، مؤكدة أنه تم تحييد منفذها.
وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنه "تم إجلاء الجندي الذي تعرض للدهس قرب مفترق "الخراف" (الخليل) إلى مستشفى "تشعاري تسيدك" في القدس، فيما تم تحييد السائق".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه تلقى أمرا بحدوث عملية دهس في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأن التحقق من التفاصيل جار.
وأمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
