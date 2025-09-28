عربي
الجيش الإسرائيلي يشدد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يشدد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
شدد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إجراءاته العسكرية في قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة واعتدى على مواطنين فلسطينيين، وفق ما ذكر إعلام فلسطيني. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
وفي بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، أوقفت القوات الإسرائيلية مركبة واعتدت بالضرب على شبان داخلها ما تسبب بإصابات وكدمات.وأقام الجيش الإسرائيلي حاجزا عند مدخل روابي أعاق حركة المرور، ونصب حواجز أخرى على مداخل بلدة سنجل وقرية المغير لتفتيش المركبات والتحقق من هويات المواطنين، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.كما نصب الجيش، صباح اليوم الأحد، حاجزا عند شارع جامعة بيرزيت، وداهمت قوة أخرى البلدة دون تسجيل اعتقالات.وجرف الجيش الإسرائيلي بمشاركة مستوطنين أراض في منطقة "واد عباس" بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان غرب سلفيت.كما داهم مستوطنون تجمع "خلة السدرة" في بلدة مخماس شمال شرق القدس، وأغلقوا الطريق الوحيد المؤدي له وقطعوا كوابل الكهرباء، ما أدى لفصل التيار عن التجمع.وأوضحت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، أن اعتداءات المستوطنين تسببت بتهجير أكثر من 30 تجمعًا بدويًا تضم 323 عائلة، آخرها تجمع مغاير الدير بين قريتي دير دبوان ومخماس، المكوّن من 25 عائلة وعدد أفرادها 124 شخصًا.وذكرت الهيئة أن المستوطنين نفذوا نحو 1200 اعتداء منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38% استهدفت التجمعات البدوية في السفوح الشرقية والأغوار الفلسطينية.وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر 2023، شمل توغلات ومداهمات متكررة للأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجيش الإسرائيلي يشدد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية

10:44 GMT 28.09.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Maya Levin
شدد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إجراءاته العسكرية في قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة واعتدى على مواطنين فلسطينيين، وفق ما ذكر إعلام فلسطيني.
وفي بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، أوقفت القوات الإسرائيلية مركبة واعتدت بالضرب على شبان داخلها ما تسبب بإصابات وكدمات.
وأقام الجيش الإسرائيلي حاجزا عند مدخل روابي أعاق حركة المرور، ونصب حواجز أخرى على مداخل بلدة سنجل وقرية المغير لتفتيش المركبات والتحقق من هويات المواطنين، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
كما نصب الجيش، صباح اليوم الأحد، حاجزا عند شارع جامعة بيرزيت، وداهمت قوة أخرى البلدة دون تسجيل اعتقالات.
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن وقف ضم الضفة الغربية استهلاك إعلامي لحماية إسرائيل
أمس, 17:41 GMT
وجرف الجيش الإسرائيلي بمشاركة مستوطنين أراض في منطقة "واد عباس" بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان غرب سلفيت.
كما داهم مستوطنون تجمع "خلة السدرة" في بلدة مخماس شمال شرق القدس، وأغلقوا الطريق الوحيد المؤدي له وقطعوا كوابل الكهرباء، ما أدى لفصل التيار عن التجمع.
وأوضحت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، أن اعتداءات المستوطنين تسببت بتهجير أكثر من 30 تجمعًا بدويًا تضم 323 عائلة، آخرها تجمع مغاير الدير بين قريتي دير دبوان ومخماس، المكوّن من 25 عائلة وعدد أفرادها 124 شخصًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
25 سبتمبر, 21:08 GMT
وذكرت الهيئة أن المستوطنين نفذوا نحو 1200 اعتداء منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38% استهدفت التجمعات البدوية في السفوح الشرقية والأغوار الفلسطينية.
وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر 2023، شمل توغلات ومداهمات متكررة للأراضي الفلسطينية المحتلة.
