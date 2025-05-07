https://sarabic.ae/20250507/إعلام-إسرائيلي-إصابة-جندي-إسرائيلي-بعملية-دهس-بالضفة-الغربية-وتحييد-المنفذ-1100278918.html
إعلام إسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس بالضفة الغربية وتحييد المنفذ
إعلام إسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس بالضفة الغربية وتحييد المنفذ
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع عملية دهس بالضفة الغربية لجندي إسرائيلي بمدينة الخليل، مؤكدة أنه تم تحييد منفذها.وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنه "تم إجلاء الجندي الذي تعرض للدهس قرب مفترق "الخراف" (الخليل) إلى مستشفى "تشعاري تسيدك" في القدس، فيما تم تحييد السائق".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه تلقى أمرا بحدوث عملية دهس في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأن التحقق من التفاصيل جارٍ.ويشار إلى أنه في الثالث من شهر مارس/ آذار الماضي، أُعلن عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم 3 أشخاص بحالة خطيرة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية "ليف همفراتس" في مدينة حيفا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة على غزة، قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250505/الكابينيت-الإسرائيلي-يوافق-على-خطة-توسيع-الحرب-في-غزة-1100170229.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إعلام إسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس بالضفة الغربية وتحييد المنفذ
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع عملية دهس بالضفة الغربية لجندي إسرائيلي بمدينة الخليل، مؤكدة أنه تم تحييد منفذها.
وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنه "تم إجلاء الجندي الذي تعرض للدهس
قرب مفترق "الخراف" (الخليل) إلى مستشفى "تشعاري تسيدك" في القدس، فيما تم تحييد السائق".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه تلقى أمرا بحدوث عملية دهس في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأن التحقق من التفاصيل جارٍ.
ويشار إلى أنه في الثالث من شهر مارس/ آذار الماضي، أُعلن عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم 3 أشخاص بحالة خطيرة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية "ليف همفراتس" في مدينة حيفا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مدير مستشفى "رمبام"، أن "أحد المصابين في العملية أصيب بطلق ناري
"، كما أشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن "القتيل الوحيد في العملية هو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، قُتل على ما يبدو بعد أن ظن أحد الحراس أنه منفذ العملية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل
والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة على غزة، قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.