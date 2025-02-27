https://sarabic.ae/20250227/حماس-تعلن-مسؤوليتها-عن-حادث-الدهس-جنوبي-حيفا-1098244781.html

"حماس" تعلن مسؤوليتها عن حادث الدهس جنوبي حيفا

"حماس" تعلن مسؤوليتها عن حادث الدهس جنوبي حيفا

سبوتنيك عربي

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إن عملية الدهس والطعن في منطقة كركور بالقرب من الخضيرة، "تؤكد أن ضربات المقاومة متواصلة، رغم إرهاب الاحتلال... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T19:21+0000

2025-02-27T19:21+0000

2025-02-27T19:22+0000

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وأضافت في بيان لها، إلى أن "عملية الدهس والطعن التي وقعت عصر اليوم في منطقة كركور بالقرب من الخضيرة، هي رد طبيعي، بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية".وتابعت "حماس" أن "هذه العملية تمثّل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا".ودعت الحركة الفلسطينية في بيانها "الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة".وأصيب 10 أشخاص في عملية دهس وقعت، اليوم الخميس، عند مفرق كركور جنوب حيفا، بينهم شخصان بحالة حرجة، فيما تم تحييد منفذها.وأعلن مستشفى "هيلل يافي" في منطقة الخضيرة شمال إسرائيل، أن "حصيلة المصابين بلغت 10 حالات، بينهم 6 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى حالة متوسطة، و2 بحالة خطيرة، و1 بحالة حرجة".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "منفذ العملية يدعى جميل زويد من سيلة الحارثية قرب جنين، ويبلغ من العمر 53 عامًا، وأقام في إسرائيل في السنوات الأخيرة بدون تصريح، ومتزوج بامرأة من طلعة عارة في المثلث" داخل الخط الأخضر.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنه تم "إطلاق النار على المنفذ سائق السيارة، وقتله". وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: إن "الشرطة تفحص إمكانية أن تكون العملية مزدوجة، وتشمل عملية طعن في موقع آخر".وأشارت هيئة البث إلى أن "المنفذ واصل قيادة مركبته لمئات الأمتار بعد تنفيذ العملية، واصطدم بمركبة للشرطة حيث أصيب أحد أفرادها، ليتم إطلاق النار عليه".

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