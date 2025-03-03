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https://sarabic.ae/20250303/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-منفذ-عملية-حيفا-مواطن-يحمل-الهوية-الإسرائيلية--1098338464.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي: منفذ عملية حيفا مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: منفذ عملية حيفا مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن منفذ العملية التي وقعت في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، هو مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا، يحمل الهوية الإسرائيلية وينحدر من مدينة... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T10:02+0000
2025-03-03T10:02+0000
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من جهتها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الرجل الذي قُتل خلال العملية قد أصيب عن طريق الخطأ بنيران قوات الأمن.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مدير مستشفى "رمبام"، أن أحد المصابين في العملية أصيب بطلق ناري. كما أشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن القتيل الوحيد في العملية هو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، قُتل على ما يبدو بعد أن ظن أحد الحراس أنه منفذ العملية.وتواصل الجهات الأمنية الإسرائيلية التحقيق في تفاصيل الحادث، الذي أثار حالة من الذعر في المنطقة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع أي أعمال مشابهة في المستقبل.وأضافت، في بيان لها، أن "عملية الدهس والطعن، التي وقعت عصر اليوم في منطقة كركور بالقرب من الخضيرة، هي رد طبيعي، بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية".وتابعت "حماس"، أن "هذه العملية تمثّل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا".ودعت الحركة الفلسطينية، في بيانها، "الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة".وأصيب 10 أشخاص في عملية دهس وقعت، يوم الخميس الماضي، عند مفرق كركور جنوب حيفا، بينهم شخصان بحالة حرجة، فيما تم تحييد منفذها.
https://sarabic.ae/20250302/أنصار-الله-العين-تراقب-غزة-ومستعدون-للذهاب-لحرب-شاملة-تستهدف-مصالح-أمريكا-في-المنطقة-1098325401.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إذاعة الجيش الإسرائيلي: منفذ عملية حيفا مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية

10:02 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Mahmoud Illeanمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن منفذ العملية التي وقعت في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، هو مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا، يحمل الهوية الإسرائيلية وينحدر من مدينة شفاعمرو في الجليل الأسفل، مشيرة إلى أن الشاب وصل إلى حيفا بواسطة حافلة، قبل تنفيذ العملية.
من جهتها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الرجل الذي قُتل خلال العملية قد أصيب عن طريق الخطأ بنيران قوات الأمن.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مدير مستشفى "رمبام"، أن أحد المصابين في العملية أصيب بطلق ناري. كما أشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن القتيل الوحيد في العملية هو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، قُتل على ما يبدو بعد أن ظن أحد الحراس أنه منفذ العملية.
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وتواصل الجهات الأمنية الإسرائيلية التحقيق في تفاصيل الحادث، الذي أثار حالة من الذعر في المنطقة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع أي أعمال مشابهة في المستقبل.
وفي وقت سابق، قالت حركة حماس الفلسطينية، مساء الخميس الماضي، إن عملية الدهس والطعن في منطقة كركور بالقرب من الخضيرة، "تؤكد أن ضربات المقاومة متواصلة، رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة".
وأضافت، في بيان لها، أن "عملية الدهس والطعن، التي وقعت عصر اليوم في منطقة كركور بالقرب من الخضيرة، هي رد طبيعي، بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية".
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وتابعت "حماس"، أن "هذه العملية تمثّل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا".
ودعت الحركة الفلسطينية، في بيانها، "الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة".
وأصيب 10 أشخاص في عملية دهس وقعت، يوم الخميس الماضي، عند مفرق كركور جنوب حيفا، بينهم شخصان بحالة حرجة، فيما تم تحييد منفذها.
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