على وقع "قمة شرم الشيخ"... "حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل تحاول وضع مبررات مسبقة للتنصل من لاتفاق غزة

على وقع "قمة شرم الشيخ"... "حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل تحاول وضع مبررات مسبقة للتنصل من لاتفاق غزة

تطرق مدير مكتب إعلام الأسرى في حركة "حماس" ناهد الفاخوري، إلى دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمنع تكرار أزمة قطاع غزة وعودة الحرب، معتبرا أن "الأحداث... 13.10.2025

وقال الفاخوري، عبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": إن "التصريحات التي نسمعها في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة بحاجة إلى مواقف حقيقية وفعلية لمحاسبة إسرائيل"، لافتا إلى أن "التصريح مؤشر صحيح في اتجاه ما هو مطلوب لحل الصراع في غزة وفلسطين".ورأى أن "إسرائيل تسعى لاحتلال كل فلسطين وليس فقط قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "كل عمليات التسوية لم تأت بنتائج ملموسة"، مضيفا: "هناك أرضية حقيقية لترجمة تصريحات لافروف على الأرض لحل الدولتين بما ينسجم مع قرارات دولية عديدة تطالب بقيام الدولة الفلسطينية".وأوضح الفاخوري أن "تبادل الأسرى الذي يحصل اليوم هو ترجمة فعلية لالتزام حركة "حماس" وكتائب "القسام" بتسليم الرهائن مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين"، كاشفا عن "أهم البنود التي وافقت عليها حماس في الاتفاق وهي: إطلاق سراح الأسرى، التنازل عن الحكم في قطاع غزة، أما ما يتعلق بنزع السلاح فأكدت أنه شأن فلسطيني، والمطلوب موقف داخلي موحد حول هذه النقطة"، مؤكدا "استعداد "حماس" لتسليم سلاحها فقط في حال قيام دولة فلسطينية".ورأى أنه إن "لم تقدم قمة "شرم الشيخ" خطوات عملية وحل دائم بشكل حقيقي من خلال إنهاء الاحتلال ووقف الحرب وقيام الدولة الفلسطينية، ستبقى كغيرها في إطار الاجتماعات واللقاءات".وأضاف الفاخوري أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحاول التسويق أن هناك اتفاقا يقضي بالقبول بخطة ترامب بكل تفاصيلها وهذا غير صحيح"، معتبرا أن "إسرائيل تحاول خلق مبررات إضافية للتنصل من الاتفاق، ولتبرير أي خرق قادم على القطاع بذريعة أن "حماس" لم تلتزم بالاتفاق". وعن الوعود والضمانات الأمريكية التي تكفل تنفيذ الاتفاق، قال: إن "هذه الضمانات لا تكفي، ونحن لا نثق بالوعود بل بالمعطيات على الأرض وما هو ملموس بشكل فعلي".

