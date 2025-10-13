https://sarabic.ae/20251013/خبير-في-الشؤون-الإيرانية-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-اتفاق-سلام-غزة-على-العلاقة-بين-طهران-وإسرائيل-1105965056.html

خبير في الشؤون الإيرانية يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير اتفاق سلام "غزة" على العلاقة بين طهران وإسرائيل

خبير في الشؤون الإيرانية يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير اتفاق سلام "غزة" على العلاقة بين طهران وإسرائيل

أكد خبير الشؤون الإيرانية، د.حكم أمهز، أن عدم مشاركة إيران في المؤتمر الذي يعقد لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعطي مؤشرا على أن موقف طهران لم يتغير تجاه...

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن القيادة الإيرانية أعلنت عن موقفها الثابت سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى القضية الفلسطينية نرى أن إيران لم تغير موقفها المساند للقضية، وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية فقد عبرت طهران أكثر من مرة بأن ليس لديها مشكلة مع أي دولة في العالم ما عدا إسرائيل، بأن يكون بينها وبين تلك الدول اتفاقيات على أساس الندية والاحترام المتبادل وليس على أساس التبعية والضغوط والتهديدات.ولفت الخبير في الشؤون الإيرانية، إلى أن العالم والمنطقة يعيش الآن مرحلة نحن نطلق عليها "المرحلة الترامبية"، حيث استفادت إسرائيل من وجود ترامب على رأس السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاضع بشكل كامل لـ اللوبي الإسرائيلي وكل من حوله يتبعون هذا اللوبي، هذه المرحلة بلا شك سوف تنتهي مع رحيل ترامب ونتنياهو، لكن بغض النظر عن وجود ترامب أو نتنياهو أو غيرهما نجد أن الموقف الإيراني تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، وما حدث في تلك المرحلة كان اختبار قدرات للجميع جعلت الكل ينتبه ويحاول معالجة الثغرات التي لديه ويعزز نقاط القوة لديه.وأشار أمهز إلى أن المرحلة المقبلة ربما تشهد محاولة أمريكية إسرائيلية لفرض سلام على المنطقة تحت لافتة "الشرق الأوسط الجديد"، أما بالنسبة لإيران وقوى محور المقاومة لن تغير موقفها من القضية الفلسطينية والوجود الإسرائيلي، حتى قوى المقاومة الفلسطينية نحن نتحدث عن المرحلة الأولى في اتفاق وقف العدوان على غزة وهناك المرحلة الثانية والتي لا توجد حتى الآن سيناريوهات واضحة، حيث يرى البعض أن هذا الاتفاق من الخدع العشر الكبرى، فاليوم سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين، من الذي يضمن عدم قيام نتنياهو بعد ذلك بعملية اجتياح جديدة لغزة، فالرئيس الأمريكي ترامب ليس موثوقا ولا ضامنا وكذلك نتنياهو.وقال الخبير في الشؤون الإيرانية، عن نفسي لا أثق في هذا الاتفاق وأرى أن هناك خديعة كبرى من الوصاية الدولية بشأن مصير الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها، بكل تأكيد هناك قوى تحاول فرض ما تريد على المنطقة التي تتسم بالتبعية، لكن إيران مواقفها ثابتة لم تتغير، وكأني أرى من يوافق على ما يجري اليوم كأنه يوافق ضمنيا على ما جرى للشعب الفلسطيني ومكافأة لنتنياهو وترامب على ما حققوه من نجاحات في إبادة هذا الشعب، وقد شاهدنا هرولة الرؤساء الأمريكيين والغربيين إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر لتقديم الدعم المعنوي والذي سبقه الدعم المادي واللوجستي وتقديم فروض الولاء والطاعة، علاوة على أن من أدار غرفة العمليات ضد غزة بعد طوفان الأقصى هم الأمريكيين.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يرى من جانب إيران توجها نحو التوصل إلى "صفقة" لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.وقال ترامب، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "سيكون من الجيد التوصل إلى صفقة مع إيران... أعتقد أنهم يريدون ذلك أيضًا، أظن أنهم تعبوا".وأردف ترامب أنه لا يصدق التقارير التي تتحدث عن طموحات إيران لاستئناف برنامجها النووي.تم إبلاغي أنهم يستأنفون برنامجهم النووي، أخبرتهم أنهم لا يستأنفون أي شيء؛ إنهم يحاولون النجاة.وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصوله إلى تل أبيب في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف توقيع اتفاق السلام حول وقف الحرب في قطاع غزة.يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.تعقد اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة السلام لوقف الحرب في غزة، قد تكون هذه القمة "حدثا تاريخيا فريدا"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.مع ذلك، يظل التحدي في تنفيذ الاتفاق، خاصة مع رفض إيران وغياب إسرائيل و"حماس". إذا نجحت، ستعزز دور مصر كوسيط رئيسي، وتسرع في إعادة إعمار غزة، مما يغير ديناميكيات المنطقة نحو السلام الدائم.

