https://sarabic.ae/20251012/وزير-الخارجية-الإيراني-يوضح-سبب-عدم-حضور-بلاده-في-قمة-شرم-الشيخ-1105921580.html

وزير الخارجية الإيراني يوضح سبب عدم حضور بلاده في قمة شرم الشيخ

وزير الخارجية الإيراني يوضح سبب عدم حضور بلاده في قمة شرم الشيخ

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، فجر اليوم الاثنين، فيما يتعلق بغياب إيران عن قمة شرم الشيخ، بأنه لا يمكننا التعامل مع الذين شنوا العدوان على الشعب... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T22:11+0000

2025-10-12T22:11+0000

2025-10-12T22:11+0000

العالم

مصر

أخبار ايران اليوم

شرم الشيخ

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg

وكتب عراقجي في مدونة على منصة "إكس": "تعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس السيسي لايران لحضور قمة شرم الشيخ. ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي، لا أستطيع أنا ولا الرئيس بزشكيان التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا".وأضاف: "مع ذلك، ترحب إيران بأي مبادرة تنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتؤدي إلى اخراج قوات الاحتلال"، حسب ماجاء في وكالة "إرنا" الإيرانية.وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن انعقاد قمة في شرم الشيخ، مصر، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يوم الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور قادة أكثر من 20 دولة. وسيرأس القمة السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع في قطاع غزة، وفي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع، وستطلق سراح مئات الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.إعلام... توسيع قائمة الدول المشاركة في قمة الزعماء بشأن غزة في شرم الشيخ"قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزة

https://sarabic.ae/20251012/إيران-تتلقى-دعوة-لوزير-خارجيتها-لحضور-قمة-شرم-الشيخ-بعد-رفضها-مشاركة-بزشكيان-1105917866.html

مصر

شرم الشيخ

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, مصر, أخبار ايران اليوم, شرم الشيخ