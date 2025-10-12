https://sarabic.ae/20251012/إعلام-توسيع-قائمة-الدول-المشاركة-في-قمة-الزعماء-بشأن-غزة-في-شرم-الشيخ-1105917691.html

إعلام... توسيع قائمة الدول المشاركة في قمة الزعماء بشأن غزة في شرم الشيخ

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت اليوم دعوات رسمية لحضور قمة الزعماء بشأن غزة والتي ستعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وصرح مراسل "أكسيوس" في متابعه لمنشور سابق على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أن قائمة المدعويين إلى الاجتماع بشأن غرة قد توسعت، حيث قال: "قام الأميركيون بتوسيع قائمة المدعوين بشكل كبير وأضافوا أيضا إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع، حيث قال "أبلغني مسؤول فلسطيني كبير أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمر ترامب للسلام في شرم الشيخ. ووفقا لأحد المصادر فقد تمت دعوة إيران أيضا، وإسرائيل لن تشارك في الاجتماع".وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة."قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزةقمة شرم الشيخ... تفاصيل مهمة عن اليوم الذي قد يغير مستقبل الشرق الأوسط4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟

