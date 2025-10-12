إعلام... توسيع قائمة الدول المشاركة في قمة الزعماء بشأن غزة في شرم الشيخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251012/إعلام-توسيع-قائمة-الدول-المشاركة-في-قمة-الزعماء-بشأن-غزة-في-شرم-الشيخ-1105917691.html
إعلام... توسيع قائمة الدول المشاركة في قمة الزعماء بشأن غزة في شرم الشيخ
إعلام... توسيع قائمة الدول المشاركة في قمة الزعماء بشأن غزة في شرم الشيخ
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت اليوم دعوات رسمية لحضور قمة الزعماء بشأن غزة والتي ستعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T18:40+0000
2025-10-12T18:40+0000
العالم
مصر
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات
https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png
وصرح مراسل "أكسيوس" في متابعه لمنشور سابق على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أن قائمة المدعويين إلى الاجتماع بشأن غرة قد توسعت، حيث قال: "قام الأميركيون بتوسيع قائمة المدعوين بشكل كبير وأضافوا أيضا إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع، حيث قال "أبلغني مسؤول فلسطيني كبير أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمر ترامب للسلام في شرم الشيخ. ووفقا لأحد المصادر فقد تمت دعوة إيران أيضا، وإسرائيل لن تشارك في الاجتماع".وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة."قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزةقمة شرم الشيخ... تفاصيل مهمة عن اليوم الذي قد يغير مستقبل الشرق الأوسط4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟
https://sarabic.ae/20251012/قمة-السلام--في-شرم-الشيخ-ما-الأبعاد-الاستراتيجية-لحضور-قادة-العالم-توقيع-اتفاق-وقف-الحرب-في-غزة-1105914238.html
مصر
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, مصر, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات
العالم, مصر, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات

إعلام... توسيع قائمة الدول المشاركة في قمة الزعماء بشأن غزة في شرم الشيخ

18:40 GMT 12.10.2025
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت اليوم دعوات رسمية لحضور قمة الزعماء بشأن غزة والتي ستعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ
وصرح مراسل "أكسيوس" في متابعه لمنشور سابق على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أن قائمة المدعويين إلى الاجتماع بشأن غرة قد توسعت، حيث قال: "قام الأميركيون بتوسيع قائمة المدعوين بشكل كبير وأضافوا أيضا إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع، حيث قال "أبلغني مسؤول فلسطيني كبير أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمر ترامب للسلام في شرم الشيخ. ووفقا لأحد المصادر فقد تمت دعوة إيران أيضا، وإسرائيل لن تشارك في الاجتماع".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
"قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزة
16:53 GMT
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
"قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزة
قمة شرم الشيخ... تفاصيل مهمة عن اليوم الذي قد يغير مستقبل الشرق الأوسط
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала