4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى قول مسؤول أمريكي إن الدول الأربع ستضمن تنفيذ الاتفاق الذي تم بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتكون من 20 نقطة.ولفتت الصحيفة إلى أن القمة التي ستعقد غدا الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستتضمن توقع مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا على "المبادئ العامة" لإنهاء الحرب، حسب المسؤول الأمريكي.ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 دولة في القمة، التي ستركز على تعزيز دعم الدول الضامنة للصفقة وليس الأطراف، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن تتطلب مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لحماس وإسرائيل، أشارتا فيها إلى أنهما لن تشاركا في القمة، بينما نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إنه طلب السلطة الفلسطينية الحصول على دعوة لم يتم الإجابة عليه.وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن هدف القمة هو إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث في غزة، وفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد القيادي في المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، في مقابلة صحفية، أن "حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من خطة ترامب، تحمل العديد من التعقيدات والصعوبات، مما يستدعي مفاوضات قد تطول، معتبرا أن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته الخطة هو "عبث وهراء". ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
