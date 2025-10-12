4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251012/4-دول-ضامنة-لتنفيذ-خطة-غزة-ما-هي-1105912643.html
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في غزة، الذي تم التوصل إليه قبل أيام، يتضمن وجود دول ضامنة هي مصر وتركيا وقطر والولايات... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T15:42+0000
2025-10-12T15:42+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887795_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4af5e694c34338bff7fa010fffcc7e79.jpg
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى قول مسؤول أمريكي إن الدول الأربع ستضمن تنفيذ الاتفاق الذي تم بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتكون من 20 نقطة.ولفتت الصحيفة إلى أن القمة التي ستعقد غدا الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستتضمن توقع مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا على "المبادئ العامة" لإنهاء الحرب، حسب المسؤول الأمريكي.ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 دولة في القمة، التي ستركز على تعزيز دعم الدول الضامنة للصفقة وليس الأطراف، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن تتطلب مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لحماس وإسرائيل، أشارتا فيها إلى أنهما لن تشاركا في القمة، بينما نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إنه طلب السلطة الفلسطينية الحصول على دعوة لم يتم الإجابة عليه.وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن هدف القمة هو إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث في غزة، وفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد القيادي في المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، في مقابلة صحفية، أن "حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من خطة ترامب، تحمل العديد من التعقيدات والصعوبات، مما يستدعي مفاوضات قد تطول، معتبرا أن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته الخطة هو "عبث وهراء". ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
https://sarabic.ae/20251012/نائب-الرئيس-الأمريكي-لا-خطط-لإرسال-قوات-برية-إلى-غزة-أو-إسرائيل-1105904214.html
https://sarabic.ae/20251012/حماس-لن-نشارك-في-مراسم-توقيع-اتفاق-غزة-1105892350.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887795_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35d3c25f2c49407e8730061de787e196.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, مصر

4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟

15:42 GMT 12.10.2025
© AP Photoعمال يحملون طلاءً أثناء مرورهم أمام لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته
عمال يحملون طلاءً أثناء مرورهم أمام لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في غزة، الذي تم التوصل إليه قبل أيام، يتضمن وجود دول ضامنة هي مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى قول مسؤول أمريكي إن الدول الأربع ستضمن تنفيذ الاتفاق الذي تم بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتكون من 20 نقطة.
ولفتت الصحيفة إلى أن القمة التي ستعقد غدا الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستتضمن توقع مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا على "المبادئ العامة" لإنهاء الحرب، حسب المسؤول الأمريكي.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
نائب الرئيس الأمريكي: لا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل
13:09 GMT
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 دولة في القمة، التي ستركز على تعزيز دعم الدول الضامنة للصفقة وليس الأطراف، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن تتطلب مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لحماس وإسرائيل، أشارتا فيها إلى أنهما لن تشاركا في القمة، بينما نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إنه طلب السلطة الفلسطينية الحصول على دعوة لم يتم الإجابة عليه.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن هدف القمة هو إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث في غزة، وفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.
أسير إسرائيلي لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
"حماس": لن نشارك في مراسم توقيع اتفاق غزة
05:34 GMT
وأكد القيادي في المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، في مقابلة صحفية، أن "حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من خطة ترامب، تحمل العديد من التعقيدات والصعوبات، مما يستدعي مفاوضات قد تطول، معتبرا أن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته الخطة هو "عبث وهراء".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала