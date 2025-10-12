https://sarabic.ae/20251012/إيران-تتلقى-دعوة-لوزير-خارجيتها-لحضور-قمة-شرم-الشيخ-بعد-رفضها-مشاركة-بزشكيان-1105917866.html
إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران تلقت دعوة لمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، لحضور قمة شرم الشيخ للسلام المقرر عقدها غدا الإثنين، مشيرة إلى أن الدعوة جاءت...
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، أنه "في جلسة مجلس الوزراء الإيراني اليوم، قدّم وزير الخارجية عباس عراقجي، تقريراً حول الدعوة الرسمية التي وجّهتها مصر للرئيس للمشاركة في قمة شرم الشيخ، موضحاً أن إيران رفضت دعوة الرئيس، أعقبها دعوة جديدة لوزير الخارجية لحضور القمة".وصرح مراسل "أكسيوس" في متابعة لمنشور سابق على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أن قائمة المدعويين إلى الاجتماع بشأن غرة قد توسعت، حيث قال: "قام الأميركيون بتوسيع قائمة المدعوين بشكل كبير وأضافوا أيضا إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران تلقت دعوة لمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، لحضور قمة شرم الشيخ للسلام المقرر عقدها غدا الإثنين، مشيرة إلى أن الدعوة جاءت بعد رفض إيران الدعوة الرسمية التي وجهتها مصر إلى الرئيس مسعود بزشكيان لحضور القمة.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، أنه "في جلسة مجلس الوزراء الإيراني اليوم، قدّم وزير الخارجية عباس عراقجي، تقريراً حول الدعوة الرسمية التي وجّهتها مصر للرئيس للمشاركة في قمة شرم الشيخ، موضحاً أن إيران رفضت دعوة الرئيس، أعقبها دعوة جديدة لوزير الخارجية لحضور القمة".
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت اليوم دعوات رسمية لحضور قمة الزعماء بشأن غزة والتي ستعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ.
وصرح مراسل "أكسيوس" في متابعة لمنشور سابق على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أن قائمة المدعويين إلى الاجتماع بشأن غرة قد توسعت، حيث قال: "قام الأميركيون بتوسيع قائمة المدعوين بشكل كبير وأضافوا أيضا إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.