إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251012/إيران-تتلقى-دعوة-لوزير-خارجيتها-لحضور-قمة-شرم-الشيخ-بعد-رفضها-مشاركة-بزشكيان-1105917866.html
إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان
إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران تلقت دعوة لمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، لحضور قمة شرم الشيخ للسلام المقرر عقدها غدا الإثنين، مشيرة إلى أن الدعوة جاءت... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T19:04+0000
2025-10-12T19:04+0000
العالم
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، أنه "في جلسة مجلس الوزراء الإيراني اليوم، قدّم وزير الخارجية عباس عراقجي، تقريراً حول الدعوة الرسمية التي وجّهتها مصر للرئيس للمشاركة في قمة شرم الشيخ، موضحاً أن إيران رفضت دعوة الرئيس، أعقبها دعوة جديدة لوزير الخارجية لحضور القمة".وصرح مراسل "أكسيوس" في متابعة لمنشور سابق على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أن قائمة المدعويين إلى الاجتماع بشأن غرة قد توسعت، حيث قال: "قام الأميركيون بتوسيع قائمة المدعوين بشكل كبير وأضافوا أيضا إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
https://sarabic.ae/20251012/4-دول-ضامنة-لتنفيذ-خطة-غزة-ما-هي-1105912643.html
غزة
قطاع غزة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر

إيران تتلقى دعوة لوزير خارجيتها لحضور قمة شرم الشيخ بعد رفضها مشاركة بزشكيان

19:04 GMT 12.10.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران تلقت دعوة لمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، لحضور قمة شرم الشيخ للسلام المقرر عقدها غدا الإثنين، مشيرة إلى أن الدعوة جاءت بعد رفض إيران الدعوة الرسمية التي وجهتها مصر إلى الرئيس مسعود بزشكيان لحضور القمة.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، أنه "في جلسة مجلس الوزراء الإيراني اليوم، قدّم وزير الخارجية عباس عراقجي، تقريراً حول الدعوة الرسمية التي وجّهتها مصر للرئيس للمشاركة في قمة شرم الشيخ، موضحاً أن إيران رفضت دعوة الرئيس، أعقبها دعوة جديدة لوزير الخارجية لحضور القمة".
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت اليوم دعوات رسمية لحضور قمة الزعماء بشأن غزة والتي ستعقد يوم الإثنين في شرم الشيخ.
عمال يحملون طلاءً أثناء مرورهم أمام لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة غزة.. ما هي؟
15:42 GMT
وصرح مراسل "أكسيوس" في متابعة لمنشور سابق على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، أن قائمة المدعويين إلى الاجتماع بشأن غرة قد توسعت، حيث قال: "قام الأميركيون بتوسيع قائمة المدعوين بشكل كبير وأضافوا أيضا إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا".
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала